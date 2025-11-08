Die beiden ÖPNV-Unternehmen Regionalverkehr Bern-Solothurn und Busbetrieb Solothurn Grenchen und Umgebung vergeben den Zuschlag für die angekündigte Beschaffung von 39 vollelektrischen Gelenk- und Solobussen an Daimler Buses Schweiz. Die neuen Fahrzeuge sollen in den Jahren 2027 und 2028 in Betrieb genommen werden. Im März dieses Jahres wurde die gemeinsame Beschaffung der 39 Elektrobusse vom Regionalverkehr Bern-Solothurn (RBS) und Busbetrieb Solothurn, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 electrive.net