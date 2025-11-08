Der schwedische Elektroboothersteller Candela verkauft zehn elektrische Tragflügelboote des Typs Candela P-12 an den maledivischen Betreiber Ego Shuttle. Die ersten Exemplare der P-12-Flotte sollen 2026 den Betrieb aufnehmen und Malé mit den umliegenden Inseln verbinden. Künftig sollen in jedem P-12 von Candela bis zu 30 Fahrgäste vom internationalen Flughafen Malé zu den vorgelagerten Atollen befördert werden. Dafür nutzt das Elektroboot die sogenannte ...Den vollständigen Artikel lesen ...
