Der schwedische Elektroboothersteller Candela verkauft zehn elektrische Tragflügelboote des Typs Candela P-12 an den maledivischen Betreiber Ego Shuttle. Die ersten Exemplare der P-12-Flotte sollen 2026 den Betrieb aufnehmen und Malé mit den umliegenden Inseln verbinden. Künftig sollen in jedem P-12 von Candela bis zu 30 Fahrgäste vom internationalen Flughafen Malé zu den vorgelagerten Atollen befördert werden. Dafür nutzt das Elektroboot die sogenannte ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.