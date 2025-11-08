© Foto: adobe.stock.com

Bahnt sich an den Aktienmärkten eine massive Korrektur an? Die Warnzeichen mehren sich. Die Flucht in sichere Häfen und damit in Silber könnte somit schneller einsetzen, als den meisten lieb sein dürfte.Dax, Dow & Co. vor heftigen Turbulenzen In den Aktienindizes mehren sich die Anzeichen für eine Top-Bildung. Der Dax schwächelt schon länger. Zudem kippten in den letzten Tagen S&P 500 und der Nasdaq 100. Vor allem die Schwäche des Technologiesektors mahnt dabei zur Vorsicht. Die nächsten Tage werden womöglich richtungsweisend. Saisonal bedingt rechnet noch eine Vielzahl der Marktakteure mit einer Jahresendrallye. Doch diese ist keineswegs in Stein gemeißelt. Sollten die Belastungsfaktoren …