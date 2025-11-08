Der Anlagenbauer legt im dritten Quartal einen Zahn zu. Operatives Ergebnis wächst stärker als erwartet Seit Ende September zählt der Maschinenbauer zu den Neuzugängen im DAX - ein Meilenstein, den der Vorstandschef mit dem Läuten der Börsenglocke feierte. Nun legte das Unternehmen seine ersten Quartalszahlen als Indexmitglied vor - mit durchaus überzeugenden Ergebnissen.Auftragseingang, Umsatz und Gewinn stiegen, das operative Ergebnis legte dank ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 BÖRSE ONLINE