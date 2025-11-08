Onepage AI soll mit KI 90 Prozent der Webdesign-Arbeit übernehmen. Wir haben das Tool und sein 17-Sekunden-Versprechen in t3n Tool Time getestet. In den 90er und 2000er Jahren waren noch mindestens Kenntnisse in HTML und CSS nötig, um eigene Webseiten zu bauen. Dadurch hatten Webdesigner:innen mehr Raum für kreative Freiheit, was zu hochindividuellen, aber nicht immer optisch ansprechenden Seiten geführt hat. Heutzutage nehmen einem Homepagebaukästen ...

