Europas führende Veranstaltung zum Thema EUC und Endpunktsicherheit versammelt Microsoft, Omnissa, HP, Lenovo, Zscaler, Palo Alto Networks und weitere Unternehmen, um die Zukunft von Zero Trust, Kontinuität und widerstandsfähigem EUC voranzutreiben

FRANKFURT, Deutschland, Nov. 08, 2025, ein weltweit führender Anbieter von sicheren Endpunktlösungen, adaptiven sicheren Desktop-Lösungen und der IGEL Secure Endpoint OS-Plattform für heute und morgen, hat heute seine zweite Flaggschiff-Veranstaltung des Jahres - Now & Next 2025 - in Frankfurt am Main abgeschlossen. Das Unternehmen stellte ein umfassendes Portfolio an neuen Lösungen, Produktverbesserungen und Innovationen vor, die den Kurs für seine zukünftige Roadmap vorgeben.

Diese Innovationen wurden für die gegenwärtige komplexe Bedrohungslandschaft entwickelt und bieten eine präventionsorientierte Architektur, integrierte Ausfallsicherheit sowie die Effizienz und Nachhaltigkeit, die moderne Unternehmen benötigen. Damit festigt IGEL seine Führungsposition im Bereich sicherer, intelligenter Endpoint-Computing-Lösungen.

"Mit dem Abschluss einer außergewöhnlichen IGEL Now & Next-Woche in Frankfurt ist die Dringlichkeit, die Endpunktsicherheit zu überdenken, deutlicher denn je geworden", erklärte Klaus Oestermann, CEO von IGEL. "Für IGEL bedeutet Prävention viel mehr als nur das Hinzufügen von Funktionen. Es ist unsere Verpflichtung, die Infrastruktur zu schützen, die kritische Sektoren wie Regierung, Finanzdienstleistungen, Gesundheitswesen, Fertigung, Transport und Versorgungsunternehmen absichert, die für die Cyber-Resilienz jedes Landes unerlässlich sind. Diese Verantwortung ist größer als die jedes anderen Unternehmens. In Zusammenarbeit mit unseren Technologiepartnern wollen wir eine Zero-Trust-Architektur bereitstellen, die die Endgeräte weltweit schützt, aktuelle Bedrohungen bekämpft und für die Herausforderungen von morgen rüstet."

Matthias Haas, CTO von IGEL, führte diese Vision weiter aus:

"Der IGEL Adaptive Secure Desktop ist die logische Fortsetzung unserer Mission: sichere, flexible und menschenzentrierte digitale Arbeitsplätze zu ermöglichen. Das Besondere daran ist die integrierte Intelligenz - es geht nicht nur darum, wer der Benutzer ist, sondern auch darum, wo er sich befindet, wie er sich verbindet und wie hoch das Vertrauensniveau in jedem Moment ist. Auf diese Weise realisieren wir eine echte Zero-Trust-Architektur und setzen Richtlinien am Endpunkt durch."

Den Wert von Präventionsmaßnahmen quantifizieren

Eine neue IGEL-Studie mit dem Titel "Unlocking Endpoint ROI with IGEL" (Endpunkt-ROI mit IGEL erschließen), die auf 140 Unternehmensimplementierungen basiert, ergab, dass Unternehmen, die die unveränderliche Plattform von IGEL nutzen, ihre IT- und Betriebskosten um 62 % senken konnten, wodurch sie jährlich fast 900.000 US-Dollar einsparen und ihre Zero-Trust-Umstrukturierung finanzieren können.

Partner- und Branchenperspektiven

Das robuste Technologiepartner-Ökosystem von IGEL stand mit Branchenführern wie Microsoft, Omnissa, Island, AWS, Zscaler, Sanas, VNClagoon, HP, Lenovo und LG im Mittelpunkt. Deren geballte Fachkompetenz hat in eindrücklichen Sitzungen deutlich gemacht, wie das IGEL-Ökosystem durch Innovation und Partnerschaften die Zukunft der Arbeit prägt.

"Die Veranstaltung IGEL Now & Next Frankfurt hat ein Maß an Innovation und Umsetzung gezeigt, das auf dem Endpoint-Markt wirklich herausragend ist. Mit ihrem präventionsorientierten Ansatz, der sich durch einen hohen ROI und eine umfassende Partnerintegration auszeichnet, setzen sie neue Maßstäbe für sichere und anpassungsfähige digitale Arbeitsumgebungen. Für alle Unternehmen, die Zero Trust, Resilienz und Kosteneffizienz in den Vordergrund stellen, gibt IGEL eindeutig die Richtung für die Zukunft vor." - Jarad Carleton, Global Market Research Director für Cybersicherheit bei Frost & Sullivan

Innovationen, die konkrete Ergebnisse erzielen

IGEL liefert geschäftskritische Lösungen, mit denen Resilienz, Compliance und Anpassungsfähigkeit zur grundlegenden Norm für Unternehmen weltweit werden. Highlights der Now & Next 2025:

Sicherheit und Compliance: Erweiterung des IGEL Preventative Security Model

IGEL AI Armor (https://www.igel.com/blog/igel-ai-armor-securing-the-next-era-of-ai-workloads) TM (https://www.igel.com/blog/igel-ai-armor-securing-the-next-era-of-ai-workloads): Adaptive, KI-gestützte Bedrohungsabwehr am Endpunkt.

(https://www.igel.com/blog/igel-ai-armor-securing-the-next-era-of-ai-workloads) (https://www.igel.com/blog/igel-ai-armor-securing-the-next-era-of-ai-workloads): Adaptive, KI-gestützte Bedrohungsabwehr am Endpunkt. IGEL Managed Hypervisor Generic Immutability Support (https://www.igel.com/blog/introducing-immutable-mode-the-next-evolution-of-secure-endpoints): Manipulationssichere Umgebungen für verbesserten Schutz.

(https://www.igel.com/blog/introducing-immutable-mode-the-next-evolution-of-secure-endpoints): Manipulationssichere Umgebungen für verbesserten Schutz. Zscaler Client Connector Support : (https://www.igel.com/blog/zscaler-igel-securing-and-transforming-healthcare/)Verbesserter sicherer Zugriff für das Gesundheitswesen und regulierte Branchen

: (https://www.igel.com/blog/zscaler-igel-securing-and-transforming-healthcare/)Verbesserter sicherer Zugriff für das Gesundheitswesen und regulierte Branchen IGEL BC&DR mit IGEL Dual Boot (https://www.igel.com/blog/how-igel-dual-boot-maps-to-windows-reserve/): Schnelle, sichere Wiederherstellung für Betriebskontinuität.

Informationen und Einblicke: Datengesteuerte Endpunkt-Transparenz

IGEL Insights (https://www.igel.com/blog/dex-igel-performance-visibility/) (Vorschau): Telemetriegestützte Informationen für proaktives Endpunktmanagement.

(https://www.igel.com/blog/dex-igel-performance-visibility/) (Vorschau): Telemetriegestützte Informationen für proaktives Endpunktmanagement. IGEL App Creator Portal (https://www.igel.com/blog/innovation-app-creator-portal/): Sichere, optimierte Workflows für die Erstellung benutzerdefinierter Apps.

(https://www.igel.com/blog/innovation-app-creator-portal/): Sichere, optimierte Workflows für die Erstellung benutzerdefinierter Apps. IGEL Active UMS mit Comply to Connect-Unterstützung (https://www.igel.com/blog/igel-active-ums-powering-policy-driven-security-for-it-and-ot): Comply to Connect-Richtliniendurchsetzung und -Compliance in Echtzeit für IT/OT.

(https://www.igel.com/blog/igel-active-ums-powering-policy-driven-security-for-it-and-ot): Comply to Connect-Richtliniendurchsetzung und -Compliance in Echtzeit für IT/OT. IGEL-ROI-Studie (https://www.igel.com/blog/the-edge-evolves-how-igel-os-for-arm-unlocks-the-next-billion-endpoints): Bewährte Unternehmensfälle mit einer IT-Kostenreduzierung von 62 %.

Plattformflexibilität und Erweiterung des Ökosystems: Offen, skalierbar, zukunftssicher

IGEL OS für Arm (https://www.igel.com/blog/the-edge-evolves-how-igel-os-for-arm-unlocks-the-next-billion-endpoints) (Vorschau): Native Unterstützung von IGEL OS für Arm-basierte, stromsparende und IoT-Geräte.

(https://www.igel.com/blog/the-edge-evolves-how-igel-os-for-arm-unlocks-the-next-billion-endpoints) (Vorschau): Native Unterstützung von IGEL OS für Arm-basierte, stromsparende und IoT-Geräte. IGEL Managed Containers (https://www.igel.com/blog/igel-managed-containers-at-the-edge-with-os-12) (Vorschau): Sichere Anwendungsisolierung und -bereitstellung für OT/IoT-Umgebungen.

(https://www.igel.com/blog/igel-managed-containers-at-the-edge-with-os-12) (Vorschau): Sichere Anwendungsisolierung und -bereitstellung für OT/IoT-Umgebungen. IGEL-Integration mit VNClagoon (https://www.igel.com/blog/vnclagoon-and-igel): Optimiert für regulierte, kommunikationsintensive Umgebungen.

(https://www.igel.com/blog/vnclagoon-and-igel): Optimiert für regulierte, kommunikationsintensive Umgebungen. Audi läuft auf IGEL und Omnissa Horizon (https://www.igel.com/blog/audi-modernizes-production-and-optimizes-processes-with-igel): Nachweis der Leistungsfähigkeit auf Unternehmensebene.

(https://www.igel.com/blog/audi-modernizes-production-and-optimizes-processes-with-igel): Nachweis der Leistungsfähigkeit auf Unternehmensebene. IGEL Managed Hypervisor unterstützt Omnissa App Volumes (https://www.igel.com/blog/omnissa-and-igel-are-redefining-windows-app-delivery-at-the-edge): Vereinfacht die Bereitstellung von VDI/Anwendungen.



Effizienz und Modernisierung: Einfachheit, Nachhaltigkeit und Skalierbarkeit

Sicheres Contact Center mit IGEL Preventative Security Model (https://www.igel.com/blog/the-human-connection-contact-center-customer-experience/): Kundendaten kommen niemals mit dem Endpunkt in Kontakt, sodass jede Agentensitzung sicher, isoliert und richtliniengesteuert ist.

(https://www.igel.com/blog/the-human-connection-contact-center-customer-experience/): Kundendaten kommen niemals mit dem Endpunkt in Kontakt, sodass jede Agentensitzung sicher, isoliert und richtliniengesteuert ist. Konvertierungstool für Stratodesk NoTouch OS zu IGEL OS12 (https://www.igel.com/blog/from-notouch-to-igel-os-12-a-seamless-migration-path-for-stratodesk-customer): Beschleunigte Migrationen mit minimalen Unterbrechungen.

(https://www.igel.com/blog/from-notouch-to-igel-os-12-a-seamless-migration-path-for-stratodesk-customer): Beschleunigte Migrationen mit minimalen Unterbrechungen. IGEL Adaptive Secure Desktop Persona Support (https://www.igel.com/blog/igel-adaptive-secure-desktop-where-personalization-meets-control): Kontextbezogene, personalisierte und sichere Arbeitsbereiche.

(https://www.igel.com/blog/igel-adaptive-secure-desktop-where-personalization-meets-control): Kontextbezogene, personalisierte und sichere Arbeitsbereiche. Neues IGEL Technology Professional Program: (https://www.igel.com/blog/igel-technology-professional-program) Befähigt technische Experten, die Bereitstellung und Einführung durch Best Practices zu beschleunigen.

Finale und Nachhaltigkeit in Aktion

Im Rahmen seines kontinuierlichen Engagements für Nachhaltigkeit hat IGEL in Zusammenarbeit mit Plant-for-the-Planet für jeden Teilnehmer der Now & Next Frankfurt einen Baum gepflanzt - und so die Teilnahme mit einer nachhaltigen Klimaschutzmaßnahme verknüpft. Erfahren Sie mehr.

Zum Abschluss der Veranstaltung erlebten die Teilnehmer eine mitreißende Live-Performance der Musiklegenden SNAP! aus den 90er Jahren, die hinter weltweiten Hits wie "The Power" und "Rhythm Is a Dancer" stehen.

Bereit, die Zukunft zu gestalten?

Gestalten Sie die Zukunft: Bewerben Sie sich für die Teilnahme am IGEL Global Ambassador Program unter IGEL Global Ambassador Program (https://www.igel.com/global-ambassador/), einem elitären Kreis, der die Entwicklung des End-User-Computing vorantreibt.

Bewerben Sie sich für die Teilnahme am IGEL Global Ambassador Program unter IGEL Global Ambassador Program (https://www.igel.com/global-ambassador/), einem elitären Kreis, der die Entwicklung des End-User-Computing vorantreibt. Erfahren Sie alles über die Veranstaltung: Erleben Sie die Höhepunkte und wichtigsten Erkenntnisse von Now & Next Frankfurt noch einmal unter Welcome to Now and Next 2025 Innovation | IGEL (https://www.igel.com/2025innovation/).

Erleben Sie die Höhepunkte und wichtigsten Erkenntnisse von Now & Next Frankfurt noch einmal unter Welcome to Now and Next 2025 Innovation | IGEL (https://www.igel.com/2025innovation/). Treffen Sie uns in Miami: Reservieren Sie sich Ihren Platz für die nächste IGEL Now & Next 2026-Veranstaltung in Miami. Registrieren Sie sich für IGEL Now & Next 2026 - The Future of EUC & Security (https://www.igel.com/nowandnext/).



Gestalten Sie mit uns eine Zukunft, die sicher und nachhaltig ist und von denjenigen vorangetrieben wird, die die nächste Ära der EUC und Endpunktsicherheit mutig anführen - für jetzt und für das, was als Nächstes kommt.

Über IGEL

IGEList ein weltweit führender Anbieter von sicheren Endpoint-Lösungen, adaptiven sicheren Desktop-Lösungen und der IGEL Secure Endpoint OS Platform für heute und morgen. Das Unternehmen ermöglicht hybrides Arbeiten, beschleunigt die Cloud-Einführung und setzt Zero Trust in IT- und OT-Umgebungen durch, während es gleichzeitig hohe Leistung bei geringerer Komplexität, geringeren Kosten und weniger Risiken bietet.

Das IGEL Preventative Security Model, das im Mittelpunkt des Ansatzes von IGEL steht, beseitigt Angriffsflächen und setzt Zero-Trust-Prinzipien durch die IGEL Preventative Security Architecture durch - ein unveränderliches, modulares Design ohne lokale Daten. IGEL bietet operative Ausfallsicherheit, geschützt durch die Trusted Application Platform und unterstützt durch integrierte Business Continuity. Mit IGEL Adaptive Secure Desktop erhalten Unternehmen eine rollenbasierte Lösung für Arbeitsumgebungen, die auf die Bedürfnisse der Benutzer zugeschnitten ist und gleichzeitig ausfallsichere Sicherheit gewährleistet.

Durch die Verlängerung der Lebenszyklen von Geräten und die Minimierung des Software-Footprints erzielt IGEL erhebliche Einsparungen bei den Gesamtbetriebskosten und fördert die Nachhaltigkeit. IGEL wurde 2001 in Bremen gegründet und ist weltweit tätig, mit Niederlassungen in den USA und einem Technologie-Ökosystem von über 100 IGEL Ready-Partnern in mehr als 50 Ländern. Weitere Informationen finden Sie unter www.igel.com

