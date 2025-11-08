© Foto: Alex Brandon - AP

OpenAI-Chef Sam Altman will Kritiker an der Börse scheitern sehen. "Ich würde es lieben, zu sehen, wie sie sich dabei die Finger verbrennen."Sam Altman hat genug von den Skeptikern. Im Podcast "BG2" von Altimeter-Gründer Brad Gerstner erklärte der OpenAI-Chef, er wünschte sich manchmal, sein Unternehmen wäre börsennotiert - nur damit Kritiker die Aktie shorten könnten. "Ich würde es lieben, zu sehen, wie sie sich dabei die Finger verbrennen", zitiert Fortune Altman. Die Aussage fiel, nachdem Gerstner ihn auf OpenAIs gemeldeten Umsatz von 13 Milliarden US-Dollar ansprach - eine Zahl, die Altman sofort korrigierte. "Erstens erzielen wir weitaus mehr Umsatz als das. Zweitens, Brad, wenn Sie …