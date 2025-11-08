Ein etablierter Finanzdienstleister aus Baden-Württemberg glänzt mit einer niedrigen Bewertung und einer attraktiven Dividendenrendite von über 5 Prozent. Trotz einer verhaltenen Geschäftsentwicklung im ersten Halbjahr hält das Unternehmen an ambitionierten Zielen bis 2028 fest. Sehen Redaktion und Analysten hier eine unterschätzte Chance? Bei der Geldanlage setzen viele Menschen und Institutionen auf professionelle Beratung. Der Finanzdienstleister ...

