Solana Kurs Prognose 2025: Top-Analyst erwartet +100 % Rallye - Bitcoin Hyper mit noch größerem Potenzial

Krypto-Anleger können erstmals seit Wochen aufatmen. Nach dem Rückgang von Bitcoin unter die Marke von 100.000 US-Dollar stabilisiert sich der Markt langsam. Besonders Solana (SOL) rückt in den Fokus - trotz der jüngsten Korrektur sehen Experten hier enormes Potenzial. Ein führender Analyst prognostiziert sogar eine Kursverdopplung und ein neues Allzeithoch.

Solana ETFs sorgen für institutionelle Nachfrage

Trotz der schwierigen Marktphase zeigen die Spot Solana ETFs ein beeindruckendes Wachstum. Laut dem Krypto-Experten von Rundumbitcoin verläuft der Start deutlich erfolgreicher als viele annehmen.

Zwar erscheinen die Zuflüsse von rund 300 Millionen US-Dollar im Vergleich zu den Bitcoin-ETFs gering, doch relativ zur Marktkapitalisierung von Solana entspricht dies inflow-bereinigt einem Kapitalzufluss von über 6 Milliarden US-Dollar im Bitcoin-Maßstab.

Noch bemerkenswerter: Während Bitcoin- und Ethereum-ETFs zuletzt Kapitalabflüsse verzeichneten, fließen bei Solana täglich weiterhin Millionenbeträge. Ein wesentlicher Vorteil besteht darin, dass Solana im Gegensatz zu Bitcoin und Ethereum nicht unter dem Verkaufsdruck von Grayscale-Fonds leidet.

Dieser Umstand stützt die Preisstabilität und erhöht die Wahrscheinlichkeit für eine nachhaltige Aufwärtsbewegung.

Analyst sieht 100 % Kurspotenzial - Neues Allzeithoch in Sicht

Der Analyst erwartet eine Rallye von bis zu 100 %, die Solana über die Marke von 300 US-Dollar bringen könnte. Als Begründung verweist er auf historische Parallelen: Auch Ethereum brauchte nach Einführung seiner ETFs fast ein Jahr, bis institutionelle Investoren in größerem Stil einstiegen - danach folgte jedoch eine explosive Aufwärtsphase.

Sollte Solana einen ähnlichen Zyklus erleben, könnte eine Verdopplung des Kurses nur der Anfang sein. Die Kombination aus ETF-Zuflüssen, attraktiven Staking-Renditen und wachsender institutioneller Akzeptanz spricht laut Experten klar für ein langfristig bullisches Szenario.

Bitcoin Hyper (HYPER): Noch größeres Wachstumspotenzial durch Layer-2-Innovation

Während Solana von der ETF-Nachfrage profitiert, sehen einige Marktbeobachter in Bitcoin Hyper (HYPER) das noch größere Potenzial. Das Projekt entwickelt eine Layer-2-Lösung für Bitcoin, die die Geschwindigkeit und Skalierbarkeit von Solana mit der Sicherheit der Bitcoin-Blockchain verbindet.

Damit wird es erstmals möglich, DeFi-Anwendungen, Lending, Staking und Yield Farming direkt auf Bitcoin zu nutzen. Die Solana Virtual Machine (SVM) ermöglicht dabei blitzschnelle Transaktionen bei minimalen Gebühren - eine Kombination, die Bitcoin auf technischer Ebene revolutionieren könnte.

Der $HYPER-Token steht im Zentrum dieses neuen Ökosystems. Er wird für Transaktionsgebühren, Governance und Staking genutzt. Im laufenden Presale wurden bereits über 26 Millionen US-Dollar eingesammelt, und Analysten rechnen nach dem Listing mit einer mehrfachen Kurssteigerung.

Viele sehen Bitcoin Hyper als eines der wenigen neuen Projekte mit echtem praktischen Nutzen und langfristigem Wachstumspotenzial - ein potenzieller Top-Performer im kommenden Krypto-Zyklus.

Direkt zur Bitcoin Hyper Presale Website!

Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten. Zudem ist der Autor möglicherweise selbst in die Vermögenswerte investiert, wodurch ein Interessenkonflikt entstehen kann.