XRP Prognose 2025: Hat der Ripple-Coin das Bottom erreicht?

Nach Wochen starker Kursverluste zeichnet sich beim Ripple-Coin (XRP) erstmals wieder Stabilität ab. Nach dem Rücksetzer auf das wichtige Unterstützungsniveau bei 2,20 US-Dollar fragen sich viele Anleger, ob der Tiefpunkt nun erreicht ist oder ob der Kurs weiter fällt.

XRP findet bei 2,20 US-Dollar Unterstützung

Der Ripple-Coin wurde von der allgemeinen Schwäche am Kryptomarkt besonders hart getroffen. Nachdem XRP Anfang des Jahres eine beeindruckende Rallye hingelegt und erstmals seit 2018 wieder die 3-Dollar-Marke überschritten hatte, kam es im Herbst zu einem massiven Rückgang.

Der Flash Crash vom 10. Oktober drückte den Kurs schließlich unter die Konsolidierungszone zwischen 2,75 und 3,25 US-Dollar. In der vergangenen Woche fiel XRP gleich zweimal auf den Support bei 2,10 US-Dollar, wo er nun offenbar Halt gefunden hat.

Laut Coingecko legte XRP innerhalb von 24 Stunden um knapp 6 % zu und wird derzeit bei rund 2,31 US-Dollargehandelt. Kurzfristig ist damit eine technische Gegenbewegung möglich - langfristig hängt die Entwicklung jedoch davon ab, ob der Bereich um 2,00 bis 2,10 US-Dollar verteidigt werden kann.

Analysten: Wale verkaufen - Risiko weiterer Rücksetzer bleibt

Ein Blick auf die Kursentwicklung des vergangenen Jahres zeigt, dass XRP in der Zone um 2 US-Dollar mehrfach Unterstützung fand - insbesondere im Frühjahr 2025. Analyst Ali Martinez geht jedoch davon aus, dass diese Marke erneut getestet wird: Sie wirke derzeit "wie ein Magnet" auf den Kurs.

Martinez verweist zudem auf Verkäufe großer XRP-Wallets, die zwischen 1 und 10 Millionen XRP halten. Diese sogenannten "Wale" haben innerhalb von 48 Stunden rund 500.000 XRP abgestoßen - ein Signal, dass auch erfahrene Investoren kurzfristig mit weiteren Rücksetzern rechnen.

Dennoch gibt es auch positive Anzeichen: Laut Santiment verzeichnet der XRP-Ledger derzeit den größten Zuwachs an neuen Wallets seit Januar. Allein in den letzten 48 Stunden wurden über 21.000 neue XRP-Adressen erstellt. Zudem stehen mehrere XRP-Spot-ETFs kurz vor der Genehmigung, was die Nachfrage institutioneller Investoren in Zukunft deutlich steigern könnte.

PepeNode (PEPENODE): Virtuelles Mining und Presale ziehen Anleger an

Während XRP derzeit eher als etabliertes Asset gilt, setzen viele Anleger auf neue Projekte mit größerem Renditepotenzial - wie PepeNode (PEPENODE). Das Projekt verfolgt einen innovativen Ansatz, der Mining ohne Hardware oder technisches Wissen ermöglicht.

Anleger können ihre im Presale gekauften Coins nutzen, um virtuelle Mining-Rigs zu erstellen. Diese generieren kontinuierlich neue PEPENODE-Token, die wiederum für zusätzliche Erträge eingesetzt werden können. Durch den Ausbau des eigenen Rigs lässt sich die Mining-Kapazität langfristig steigern.

Darüber hinaus bietet PepeNode ein Referral-System, ein Leaderboard und künftig sogar die Möglichkeit, andere Meme-Coins zu minen - was für zusätzliche Community-Aktivität sorgt.

Der Presale läuft aktuell über die offizielle Website und ermöglicht Anlegern den Erwerb von PEPENODE-Coins zu einem Kurs von nur 0,0011363 US-Dollar. Bereits über 2 Millionen US-Dollar wurden eingesammelt - ein deutlicher Vertrauensbeweis.

Zudem können die Coins schon vor dem Launch für Staking mit bis zu 600 % Jahresrendite (APY) eingesetzt werden.

Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten. Zudem ist der Autor möglicherweise selbst in die Vermögenswerte investiert, wodurch ein Interessenkonflikt entstehen kann.