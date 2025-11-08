Günstige Kryptowährungen im November 2025: SUI, TON und PepeNode bieten starke Einstiegschancen

Nach der jüngsten Marktkorrektur eröffnen sich für Anleger attraktive Gelegenheiten, um günstig in aussichtsreiche Kryptowährungen einzusteigen. Besonders SUI, TON und das neue Projekt PepeNode (PEPENODE) rücken dabei in den Fokus - sie kombinieren technisches Potenzial mit derzeit niedrigen Einstiegspreisen.

SUI Kursanalyse: 2-Dollar-Support könnte neue Rallye einleiten

Die Kryptowährung SUI hat sich als eines der spannendsten Layer-1-Projekte am Markt etabliert. Nach dem Allzeithoch von 5,35 US-Dollar zu Beginn des Jahres 2025 fiel der Kurs zuletzt zurück und erreichte den wichtigen Support bei 2 US-Dollar.

Diese Zone diente bereits im April als Ausgangspunkt für eine 100-%-Rallye. Aktuell zeigt sich SUI wieder stabiler - mit einem Kurs von 2,14 US-Dollar und einem leichten Rebound von fast 9 % seit gestern. Sollte sich die 2-Dollar-Marke behaupten, wäre ein erneuter Anstieg in Richtung 3 bis 4 US-Dollar realistisch.

Die Marktkapitalisierung liegt derzeit bei rund 8 Milliarden US-Dollar, was SUI zu einer soliden, aber weniger spekulativen Option für langfristig orientierte Anleger macht.

TON Kursanalyse: Unterstützung bei 2 US-Dollar bleibt entscheidend

Auch Toncoin (TON) befindet sich in einer kritischen, aber chancenreichen Zone. Nach einem Hoch bei 8,24 US-Dollarim Jahr 2024 fiel der Kurs in den letzten Monaten auf rund 2 US-Dollar - eine Marke, die historisch mehrfach als starke Unterstützung fungierte.

Aktuell tradet TON wieder bei 2,09 US-Dollar, nachdem er sich innerhalb von 24 Stunden um mehr als 6 % erholt hat. Sollte der Markt weiter anziehen, wäre eine Erholung auf 3 bis 4 US-Dollar denkbar. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 5,2 Milliarden US-Dollar zählt TON zu den größten und stabilsten Layer-1-Coins, bietet aber dennoch kurzfristige Rebound-Chancen.

PepeNode (PEPENODE): Der spannendste Presale im November

Während SUI und TON bereits an den großen Börsen gehandelt werden, steckt PepeNode (PEPENODE) noch mitten im Presale - und genau das macht ihn derzeit so spannend.

PepeNode kombiniert Community-Engagement mit einem innovativen virtuellen Mining-System. Anleger können ihre im Presale gekauften Coins einsetzen, um ein eigenes virtuelles Mining-Rig aufzubauen, das zusätzliche PEPENODE-Token generiert. So entsteht ein passives Einkommen - ganz ohne physische Hardware oder technisches Wissen.

Aktuell kostet ein Token nur 0,0011363 US-Dollar, und bereits über 2 Millionen US-Dollar wurden im Presale eingesammelt - ein klares Zeichen für das hohe Interesse der Community.

Staking & Mining-Mechanismus als Renditetreiber

Staking-Belohnungen: bis zu über 600 % APY jährlich.

bis zu jährlich. Virtuelles Mining-Rig: ermöglicht kontinuierliche Erträge durch den Ausbau der Mining-Kapazität.

ermöglicht kontinuierliche Erträge durch den Ausbau der Mining-Kapazität. Gamification-Elemente: Ein Leaderboard und ein Referral-System fördern langfristige Aktivität und Nutzerbindung.

Das Konzept ist besonders zugänglich: Jeder kann über die offizielle Website von PepeNode.io investieren - ganz ohne Mining-Erfahrung oder teure Hardware.

Direkt zur PepeNode Presale Website!

Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten. Zudem ist der Autor möglicherweise selbst in die Vermögenswerte investiert, wodurch ein Interessenkonflikt entstehen kann.