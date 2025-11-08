© Foto: DallE

Nicht KI oder Big Tech: Die Aktie des US-Logistikunternehmens Old Dominion Freight Line ist innerhalb von 30 Jahren um fast 30.000 Prozent gestiegen. Doch zuletzt geriet sie spürbar unter Druck. Die Hintergründe.Old Dominion Freight Line (ODFL) ist eine der großen Erfolgsgeschichten an der Wall Street: Aus einem Kurs von 0,48 US-Dollar im November 1995 wurde bis zum 4. November 2025 ein beeindruckender Stand von 141,36 US-Dollar. Das entspricht einer Wertsteigerung von mehr als 29.300 Prozent, Dividenden nicht eingerechnet. Das US-Unternehmen mit Sitz in Thomasville, North Carolina, ist auf Lkw-Transportdienstleistungen innerhalb der Vereinigten Staaten spezialisiert. Anders als …