ChatGPT Prognose Zcash (ZEC), Oasis (ROSE), Bitcoin Hyper (HYPER) für 2026

Zu den heißesten Kryptowährungen zählen derzeit Zcash (ZEC), Oasis Network (ROSE) und Bitcoin Hyper (HYPER), weshalb wir sie in dem folgenden Beitrag mithilfe der künstlichen Intelligenz ChatGPT näher unter die Lupe nehmen. Was sie fundamental besonders macht und wie steil sie bis Ende nächsten Jahres steigen könnten, erfahren Sie jetzt hier.

Zcash (ZEC)

Bei Zcash handelt es sich um eine bereits im Jahr 2016 gestartete Kryptowährung, welche von einigen Entwicklern bereits nach DigiCash und anschließend Bitcoin als die Weiterentwicklung beider bezeichnet wird. Ebenso ist es digitales Bargeld, das jedoch mithilfe von zk-SNARKs für eine optionale Privatsphäre sorgen kann. Somit sollen das Problem der transparenten Bitcoin-Blockchain sowie die Compliance-Probleme der verpflichtenden Privacy-Coins überwunden werden.

Zcash zeichnet sich durch sein starkes, technologisch gereiftes Privacy-Design aus, mit Halo-2-Prover und Orchard Shielded Pool, was private Transaktionen ohne vertrauenswürdige Setups und mit hoher Effizienz erlaubt. Dabei liegt der Fokus im Gegenteil zu Bitcoin auf Fungibilität. Schließlich werden auf diese Weise die Wertunterschiede von kontaminierten BTC vermieden, die von einigen Krypto-Diensten nach einem Kontakt mit etwa Hackern oder dem Darknet blockiert werden können.

Zuletzt hat der eigene ZEC-Coin vor allem von der Fokussierung der Anleger auf das Privacy-Narrativ enorm profitiert, da vielen zunehmend die Wichtigkeit der Privatsphäre für Unternehmen, Verbraucher und sogar Regierungen bewusst geworden ist. So gibt es in diversen Jurisdiktionen diesbezüglich auch einzuhaltende Gesetze wie den Datenschutz und das Bankengeheimnis, während sich Unternehmen nur ungern von der Konkurrenz ausspähen lassen.

Seit Ende August wird mit Zashi für dezentrale On- und Off-Ramps ohne CEX (zentrale Kryptobörsen) gesorgt, womit sich die Privatsphäre sogar noch einmal steigern lässt. Zudem wird künftig die Cross-Chain-Interoperabilität optimiert, so dass auch Multichain-Zahlungen möglich sein sollen, wofür es die Intent-Layer NEAR Intents der Blockchain NEAR verwendet.

Zcash kann mit den privaten Cross-Chain-Zahlungen von Zashi und den Zcash Shielded Assets praktische Nutzbarkeit gewinnen. Sofern das Privacy-Narrativ weiter institutionalisiert wird, sind bis Ende des Jahres 2026 Kurse von rund 1.200 USD möglich, was im Vergleich zum aktuellen Niveau einem Anstieg von 105 % entspricht. Dennoch sollten Regulierungsrisiken, Lieferstaus der Roadmap und die Konkurrenz im Auge behalten werden.

Oasis Network (ROSE)

Das Oasis Network ist eine Layer-1-Blockchain, die Konsens und Ausführung voneinander trennt. Die Konsens-Schicht sichert das Netzwerk, während die parallel operierenden ParaTimes als modular austauschbare Ausführungsumgebungen für Smart Contract dienen, wobei das Netzwerk mit der EVM (Ethereum Virtual Machine) kompatibel ist. Die einzelnen ParaTime-Layers erhalten dabei besondere Eigenschaften, von denen einige öffentlich, andere vertraulich sind sowie weitere für KI- und Datenverarbeitung optimiert wurden.

Ein großer Vorteil des Oasis Networks ist, wie auch bei Zcash, die optionale Privatsphäre, womit weniger Komplikationen mit Regierungen als bei anderen Projekten zu erwarten sind. Im Unterschied zu Zcash unterstützt es Smart Contracts und somit dezentrale Anwendungen. Darüber hinaus widmet es sich dem vielversprechenden Bereich DeFAI, welcher eine Fusion aus DeFi und KI darstellt, wobei private Orderflows und vertrauliche KI-Modelle ermöglicht werden.

Künftig soll das ROFL-Framework (Remote Oasis Function Loader) weiter ausgebaut werden, welches ein Toolkit für die einfache Entwicklung von vertraulichen Smart Contracts ist. Ebenso sind GPU-TEE (Grafikkarten mit Trusted Execution Environment) und somit geschützte Ausführungsebenen auf Hardware geplant, wobei über teeML auch das Machine Learning für KIs in solchen sicheren Umgebungen abgewickelt werden soll.

Das Oasis Network profitiert von den Narrativen smarte Privatsphäre, DeFAI und vertrauliche KI-Berechnungen. Sofern der TVL und die aktiven dApps zunehmen sowie ROFL bis Ende 2026 erfolgt, sind Kurse um die 0,10 USD möglich, was im Vergleich zu heute einem Gewinn von 347 % entspricht. Zu achten ist jedoch auf die Adoption von Entwicklern, das TEE-Vertrauen und die Sichtbarkeit gegenüber der Konkurrenz, wie großen L1s und L2s sowie im Bereich zk und FHE.

Bitcoin Hyper (HYPER)

Das Projekt Bitcoin Hyper positioniert sich als Bitcoin-Layer-2 mit eigenem Utility- und Governance-Token, welcher von den Netzwerkteilnehmern für die Gebühren benötigt wird. Mithilfe der zusätzlichen Ebene sollen extrem schnelle und sehr günstige Transaktionen sowie ein Ökosystem für dezentrale Anwendungen ermöglicht werden. Dabei soll die finale Abwicklung auf dem Bitcoin-Mainnet verankert sein. Somit unterscheidet es sich von rein Rollup-basierten Ansätzen.

Laut Berichten soll es die schnellste Bitcoin-Skalierungslösung sein, womit ein reales Marktbedürfnis adressiert wird. Ein weiterer Vorteil ist die Kompatibilität mit Solana aufgrund der SVM-Ausführungsebene (Solana Virtual Machine), da dessen Blockchain auf eine der größten Entwickler-Communitys kommt. Dies kann sich förderlich auf die Anzahl der offerierten Anwendungen und die Adoptionsgeschwindigkeit auswirken, wobei es Bridges zur Nutzung des Ökosystems verwendet.

Noch befindet sich Bitcoin Hyper im Vorverkauf und muss erst beweisen, dass es die hohen Versprechen wirklich einhalten halten. Die regelmäßig geteilten Entwickler-Updates deuten jedoch auf große Fortschritte und einen unmittelbar bevorstehenden Launch hin, der vermutlich nach Abschluss des Presales erfolgen wird. In späteren Phasen soll sich zudem um die Förderung der Adoption gekümmert werden, was den Coin zusätzlich antreiben kann.

Bitcoin Hyper profitiert von dem sehr starken Narrativ der Bitcoin-Optimierung, womit einige der größten Einschränkungen der Blockchain überwunden werden sollen. Sofern das Ökosystem ohne verheerende Sicherheitsprobleme eine ausreichende Adoption erlangt, sind bis Ende 2026 Kurse um 0,05 USD realistisch. Ausgehend von dem aktuellen Preis von 0,013245 USD entspricht dies einem möglichen Gewinn von rund 277 %.

