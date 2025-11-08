Ray Dalio erwartet durch Fed eine Blase und Bitcoin soll explodieren

Kaum jemand erwartet es, doch gerade jetzt, wo viele Anleger mit einer Abkühlung rechnen, warnt der angesehene Finanzexperte Ray Dalio vor dem Gegenteil. Denn das aktuelle Marktumfeld unterscheidet sich seiner Einschätzung nach grundlegend von dem in den vorherigen Jahren. So würde die amerikanische Notenbank ihre Geldpolitik jetzt nicht in einer Krise lockern, sondern in einer überhitzten Blase. Warum es deswegen schon bald zu "den besten Gewinnen" kommen soll und gerade Bitcoin dadurch profitieren kann, sind die Themen des folgenden Beitrages.

Ray Dalio rechnet nun mit einem Melt-up-Boom

Ray Dalio, der Gründer und ehemalige Geschäftsführer von Bridgewater Associates, hat in seinen letzten Äußerungen vermehrt auf die Unterschiede der aktuellen Marktphase zu Jahren wie 2008 oder 2020 verwiesen.

Denn während damals die Lockerung der Geldpolitik in Abschwungphasen erfolgt war, geschehe sie jetzt "inmitten einer Blase". Schließlich sind aktuell die "Asset-Bewertungen hoch und steigend" und "die Wirtschaft relativ stark", während die Inflation rund 50 % über der Zielmarke der Notenbank von 2 % liegt.

"This Time Really Is Different": Ray Dalio Warns Fed Is 'Stimulating The Economy Into A Bubble' https://t.co/zXynLPQ9Jq - zerohedge (@zerohedge) November 8, 2025

Daher warnt Dalio auch davor, dass eine quantitative Lockerung angesichts der hohen Bewertungen indessen die Risiken noch verschärfen würde. Aktuell würde laut ihm die Gewinnrendite des S&P 500 bei 4,4 % liegen, während die 10-jährige US-Staatsanleihe bereits 4,0 % zahlt.

Somit ist der Renditevorteil der Aktien gerade einmal bei 0,4 %, was historisch betrachtet eine geringe Risikoprämie ist. Dementsprechend erhalten die Anleger für die höhere Volatilität mit dem größeren Risiko und der Bewertungsunsicherheit nur noch eine geringe Zusatzrendite.

Eine solche Entwicklung ist zudem meist am Ende eines Wirtschaftszyklus zu beobachten. Dieses Mal würde die dovische Haltung der Fed jedoch nicht die private Wirtschaft stützen, sondern "den Staat finanzieren". Allerdings sorgt dies wiederum für eine steigende Inflation und eine noch gefährlichere Situation.

Jetzt mit Bitcoin vor Inflation schützen!

Darum können harte Assets wie Bitcoin von diesem Umfeld laut Dalio profitieren

Trotz dieser warnenden Worte rechnet Dalio zunächst mit steigenden Preisen. So erwähnte er: "Es wäre realistisch, zunächst einen kräftigen Liquiditätsschub nach oben zu erwarten, bevor eine spätere Straffung die Blase zum Platzen bringt".

Durch die akkommodierende Geldpolitik kommt es wiederum zu einer zunehmenden Geldentwertung, was die Anleger laut Ray Dalio in harte Assets wie Gold und Bitcoin treibt, da diese streng limitiert sind.

Dementsprechend ist BTC in einem solchen Umfeld nicht das Risiko, sondern die "Absicherung gegen die Gefahr". Denn sobald die realen Renditen der Staatsanleihen wieder abzüglich der Inflationsrate gegen null tendieren, werden diese nach Alternativen Ausschau halten.

RAY DALIO: "I'm worried about something worse than a recession… We have something that is much more profound, we have a breaking down of the monetary order."



Get some Bitcoin… pic.twitter.com/JKyQLPjS7t - Documenting Saylor (@saylordocs) October 11, 2025

Anders als bei Fiatwährungen wurde BTC durch seinen Code streng auf 21 Mio. Coins limitiert. Hinzu kommen die steigende Akzeptanz und das wachsende Interesse unterschiedlichster Investorengruppen wie Kleinanleger, Unternehmen, Regierungen und sogar Zentralbanken wie in Tschechien.

Dementsprechend könnten nun während des Melt-up-Booms noch einmal "die besten Gewinne erzielt werden, bevor die Realität die Bewertung einholt". Daher könnten die Kryptowährungen auch aufgrund der hohen Korrelation mit nach oben gezogen werden.

Bereits gestern hat sich der Krypto-Markt erfolgreich von der Korrelation mit dem US-Aktienmarkt gelöst und eine besondere Stärke mit Tagesgewinnen auf dem breiten Markt gezeigt, während die US-Aktien höhere Verluste erlitten haben. Hinzu kommt das bullische Q4, was jetzt antreibt.

Jetzt für Bitcoin-Investment Preisvergleich nutzen!

Melt-up-Boom kann für Bitcoin astronomische Bewertungen bedeuten

Zum aktuellen Zeitpunkt kommt Bitcoin auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 2,03 Bio. USD, was 7,28 % der 27,87 Bio. USD von Gold entspricht. Im Unterschied zu dem Edelmetall ist er durch seine Tokenomics streng limitiert und kann nicht vermehrt werden. Von Gold gibt es hingegen im Weltall viel und darüber hinaus kann es bald durch Kernfusion als Nebenprodukt gewonnen werden, was den Wert im Vergleich zu BTC ebenfalls schwinden lassen kann.

Darüber hinaus kann Bitcoin mithilfe der schnellsten Skalierungslösung Bitcoin Hyper bald seine primäre Rolle als Wertspeicher bedeutend erweitern. Denn somit kann er die nächste Generation von dezentralen Hybrid-Apps antreiben, was durch die Fusion mit der Anwendungsschicht Solana Virtual Machine (SVM) erreicht wird.

Aufgrund dieses Tech-Stacks werden außerdem die technologischen Nachteile wie die langsame Übertragungszeit, die höheren Gebühren und das Flaschenhalsproblem aufgrund der niedrigen Bandbreite überwunden. Gleichzeitig macht sich das Ökosystem die Sicherheit der sichersten Blockchain zunutze, da die Transaktionen in Bitcoin verankert sind.

https://twitter.com/BTC_Hyper2/status/1945120283053940738?s=20

Mit den neuartigen Möglichkeiten, wie der Bereitstellung von DEX-Liquidität oder den Verleih von Bitcoins, können wiederum neben den Kursgewinnen zusätzliche Renditen erzielt werden, was für ein großes Interesse sorgen dürfte. Zudem lässt sich BTC zur Zahlung von Gebühren und mehr verwenden, was alles den Nutzen und Wert steigert.

Während Bitcoin die Hauptwährung von Bitcoin Hyper darstellt und über die Bridge in einer umhüllten Version verwendet wird, dient der native HYPER-Coin für die Netzwerkgebühren, die dezentrale Governance und das Staking, welches derzeit eine dynamische Rendite in Höhe von 44 % pro Jahr zahlt.

Daher nehmen Analysten und Wale an, dass der HYPER-Coin eine der besten Chancen bietet, um in das Bitcoin-Narrativ zu investieren. Schon konservative Schätzungen von 1 % der aktuellen Bitcoin-Marktkapitalisierung - ohne das bedeutende Wachstumspotenzial - sollen für HYPER-Investoren Renditen von mehr als 100x in Aussicht stellen. Daher ist es nicht verwunderlich, dass der bald zu Ende gehende Vorverkauf zu den erfolgreichsten in diesem Jahr zählt.

Jetzt mehr über Bitcoin Hyper erfahren!

Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten. Zudem ist der Autor möglicherweise selbst in die Vermögenswerte investiert, wodurch ein Interessenkonflikt entstehen kann.