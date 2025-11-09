Berlin (ots) -Travelzoo® (NASDAQ: TZOO), der Club für Reisebegeisterte, gibt die Veröffentlichung von neuen Club-Angeboten für Club-Mitglieder in Deutschland bekannt.Sorgfältig geprüft und verhandelt für uns Reisebegeisterte:• 199 EUR P.P.-MOSEL: SCHLOSSHOTEL MIT 8-GÄNGE-MENÜ, STATT 430 EUR50 Quadratmeter große Junior-Suite im 5-Sterne-Superior-Hotel. Wir haben ein besonderes Erlebnis für uns Club-Mitglieder verhandelt: ein italienisches8-Gang-Degustationsmenü.Zudem inklusive: Besuch vom Unesco-Welterbe Völklinger Hütte, Stadtführung in Trier.• AB 599 EUR P.P. -CHALKIDIKI: 1 WOCHE SUITE, VP & FLUGBesonders viel Privatsphäre: Suiten in einem abgetrennten Bereich vom Hotel, mit eigenem Pool. Club-Mitglieder erhalten exklusiv Vollpension (sonst nirgendwo buchbar). Unsere Ersparnis: zwischen 39 und 55 Prozent gegenüber anderen Reiseveranstaltern.• 75 EUR P.P.-AUSZEIT AUF DER NORDSEEINSEL AMRUMSie entdecken die Drehorte von Fatih Akins neuem Film Amrum. Extras: täglich Frühstück, einmal Dinner und eine Flasche Wein. Club-Mitglieder sparen 56-66 Prozent gegenüber der Hotelwebsite.• 799 EUR P.P.-5 TAGE NEUE LODGE IN LAPPLAND, STATT 1695 EURWird im Dezember in Finnisch-Lappland eröffnet. Perfekte Lage zur Beobachtung der Nordlichter. Traditionelle, von den Sami inspirierte Hütten mit Grasdach. Junior-Suiten mit eigener Sauna und Vollpension.• 99 EUR P.P.-HEIDELBERG: 3 TAGE IM HILTON-HOTEL, 76% GÜNSTIGERNeuestes Hilton in Deutschland, in einem historischen Gebäude aus dem Jahr 1845. Hier übernachtete schon Mark Twain. Nur wenige Schritte von der Altstadt entfernt. Club-Mitglieder schlafen in Deluxe-Zimmern. Softdrinks aus der Minibar sind hier kostenfrei.Die Angebote sind nur in begrenzter Zahl verfügbar.Sind Sie ein Reisebegeisterter? Werden Sie Club-Mitglied: https://travelzoo.comÜber TravelzooWir, Travelzoo®, sind der Club für Reisebegeisterte. Wir erreichen 30 Millionen Reisende. Club Mitglieder erhalten exklusive Club-Angebote, die von unseren Deal-Experten weltweit persönlich auf ihre Qualität und ihren Wert geprüft werden. Wir kennen die neuesten und besten Reise-, Entertainment- und Lifestyle-Erlebnisse. In Zusammenarbeit mit tausenden Reiseanbietern - mit denen wir langjährige Partnerschaften pflegen - erhalten wir Zugang zu unwiderstehlichen Angeboten.Pressekontakt:TravelzooUnter den Linden 4010117 BerlinPressekontakt:Mara Zatti+49 30 3119 7514mzatti@travelzoo.comOriginal-Content von: Travelzoo (Europe) Limited (Germany Branch), übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/180558/6154238