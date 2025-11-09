Erster Vertrag mit der MVM Group über die Lieferung von VVER-440 Brennstoff an das Atomkraftwerk Paks abgeschlossen

Westinghouse Electric Company und die MVM Group haben einen Vertrag zur Diversifizierung des Energieangebots in Ungarn unterzeichnet. Dank dieser Partnerschaft wird das Atomkraftwerk Paks Nuclear Power Plant (NPP) zuverlässig mit Treibstoff von Westinghouse VVER versorgt, der in Europa hergestellt wurde. Die Lieferungen zur Wiederauffüllung von Westinghouse VVER-440 beginnen aufgrund von Lizensierungsangelegenheiten 2028.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20251107355652/de/

Westinghouse Nuclear Fuel Vice President Aziz Dag, left, and Károly Mátrai, CEO of the MVM Group, signed the Paks VVER-440 contract, Nov. 7, 2025.

"Unser Vertrag mit Westinghouse ist eine Reaktion auf die heutigen Herausforderungen und stärkt weiterhin die Rolle von Ungarns führendem Atomkraftwerk bei der heimischen Energieversorgung. Dank diesem wichtigen strategischen Schritt wird der Betrieb des Kernkraftwerks Paks Nuclear Power Plant sicherer und flexibler. Die diversifizierte Bereitstellung von Treibstoff verringert externe Abhängigkeiten, verbessert die Vorhersagbarkeit und die Flexibilität," sagte Károly Mátrai, CEO der MVM Group.

"Wir freuen uns darauf, unseren Westinghouse VVER Treibstoff an Paks zu liefern und Ungarn bei der Diversifizierung seiner Treibstoffversorgung zu unterstützen," sagte Tarik Choho, Westinghouse Nuclear Fuel President. "Durch diesen Vertrag unterstützen wir nun alle VVER-Betreiber in Europa und der Ukraine, denn die Liefersicherheit verbessert sich."

Westinghouse hat sich averlässlicher VVER-440 Treibstofflieferant einen Namen gemacht. Das Unternehmen hat diesen neuen Treibstoff zuerst an Rivne NPP in der Ukraine geliefert, gefolgt von der ersten Nachfüllung an Finnland's Loviisa NPP. Anfang des Jahres wurde ein wichtiger Meilenstein mit den ersten VVER-440 Lieferungen an das Dukovany NPP in der Tschechischen Republik erreicht. Zu den VVER-1000 Treibstoffkunden gehören Kozloduy NPP aus Bulgarien, Khmelnytskyi, Rivne und Anlagen in der Ukraine sowie Temelin NPP in der Tschechischen Republik.

Westinghouse Electric Company ist die Zukunft der Energieversorgung und bietet global zuverlässig nukleare Technologien und Dienste. Westinghouse ist ein Pionier der Atomenergie und stellte 1957 den ersten kommerziell genutzten, wassergekühlten Reaktor bereit. Das Unternehmen hat weltweit die meisten industriellen Atomenergiekraftwerke gebaut, seine Technologie findet sich global in der Hälfte aller Anlagen. Mit mehr als 135 Jahren an Erfahrung ist Westinghouse der geeignete Partner für fortschrittliche Technologien, die den gesamten Lebenszyklus der Atomenergie abdecken. Mehr Informationen finden Sie auf www.westinghousenuclear.com und folgen Sie uns auf Facebook, LinkedIn und X.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20251107355652/de/

Contacts:

media@westinghouse.com