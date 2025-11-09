Krypto-News: Australische Finanzaufsicht warnt vor verpasster Chance, die HYPER schafft

Australien befindet sich nun an einem Wendepunkt. So warnt die oberste Marktaufsicht davor, nicht eine der größten Revolutionen der Finanzindustrie zu verpassen und den Anschluss zu verlieren. Insbesondere die Tokenisierung von traditionellen Vermögenswerten liegt dabei im Fokus, wobei viele andere Nationen bereits große Fortschritte verzeichnet haben. Was Australien genau plant und warum Bitcoin Hyper (HYPER) im Bereich der Tokenisierung für eine Revolution sorgen kann, erfahren Sie jetzt hier.

Marktaufsicht gibt Warnsignal bezüglich der verpassten Tokenisierung

Joe Longo, der Chef der australischen Marktaufsicht (ASIC), hat in Canberra eine deutliche Ansage gemacht. Seiner Meinung geht es für das Land darum, für Innovationen im Bereich der Tokenisierung von RWAs (Real World Assets) zu sorgen, da Australien ansonsten stagnieren würde.

So bezeichnete er die Tokenisierung, digitale Assets und eine "atomare" Abwicklung als die Zukunft der Kapitalmärkte. Mit Letzterer ist der gleichzeitige Austausch von Assets gegen Fiatwährungen in einem einzigen Schritt gemeint.

Aus diesem Grund müsse das Land jetzt auch die Leitplanken legen, weil ansonsten andere Nationen die Führung übernehmen würden, wie unter anderem die Vereinigten Staaten, die Schweiz oder Großbritannien.

LATEST: Australia risks "missed opportunity" by shirking tokenization, warns ASIC Chair Joe Longo.



Is Australia falling behind the tokenization race? pic.twitter.com/UWH36Uwy8E - Cointelegraph (@Cointelegraph) November 7, 2025

Seiner Ansicht nach kann die Tokenisierung die Märkte "grundlegend transformieren". Deswegen soll die Marktaufsicht auch nicht als Blockierer, sondern als Unterstützer agieren. Daher sollen neue Regeln für Börsengänge, eine modernisierte Trennlinie zwischen "privat" und "börsennotiert" sowie mehr Beteiligung der Industrie gesorgt werden.

Dennoch nannte er auch positive Beispiele aus Australien, wie das Token-Pilotprojekt aus dem Jahr 2018, an dem die Weltbank mitgewirkt hatte. So wurde eine Anleihe auf einer Blockchain herausgegeben.

Das beabsichtigt die australische Marktaufsicht in nächster Zeit

Unter dem Project Acacia werden aktuell von der Zentralbank 24 Anwendungsfälle mit echten Transaktionen getestet, welche unter anderem die Bereiche Anleihen, Forderungen und CO2-Zertifikate umfassen.

Abgewickelt werden sollen die Transaktionen mit tokenisierten Geld, worunter lizenzierte Stablecoins, Einlagen-Token der Banken und eine pilotierte digitale Zentralbankwährung zählen. Für diese werden Sondergenehmigungen erteilt, um das sichere Experimentieren zu fördern.

Ebenso fand eine Überarbeitung und Präzisierung des Regelwerkes statt. So gelten Stablecoins, wrapped Tokens, tokenisierte Wertpapier und Wallets als Finanzprodukte. Zudem sind Übergangserleichterungen für geeigneten Stablecoins und Verwahrer geplant.

LATEST: The chair of the Australian Securities and Investments Commission says the country must embrace tokenization or risk becoming passive recipients of overseas innovation, proclaiming it must either "innovate or stagnate." pic.twitter.com/py9eyTjODz - CoinMarketCap (@CoinMarketCap) November 8, 2025

Auf diese Weise soll für eine schnelle, aber verantwortungsvolle Einführung gesorgt werden, damit Australien nicht im Bereich der Tokenisierung zurückfällt. Somit stellt das Land die Weichen, um digitale Anleihen, Forderungen und Zertifikate zu tokenisieren. Auf diese Weisen bekommt die Tokenisierung weiteren Rückenwind, womit wiederum mehr Liquidität in den Krypto-Markt strömt. Davon profitieren Projekte wie HYPER, welches in diesem Bereich bedeutende Optimierungen bietet.

