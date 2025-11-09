Nach Monaten der Schwäche arbeitet ein US-Biotech-Schwergewicht kräftig an einer Trendwende. Starke Quartalszahlen, neue Hoffnung bei einem wichtigen Blockbuster und eine prall gefüllte Pipeline sorgen wieder für Fantasie und rücken den Konzern zurück ins Anlegerinteresse.Nach einer scharfen Korrektur meldete sich der Konzern mit überzeugenden Ergebnissen zurück. Sowohl Umsatz als auch Gewinn lagen deutlich über den Erwartungen der Wall Street - ein klares Signal, dass das Unternehmen operativ wieder ...

