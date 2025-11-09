Der Hype um Text-to-Video ist groß, aber die Ergebnisse sind oft kaum steuerbar. Echte Kontrolle im KI-Prozess beginnt woanders - in der Praxis bringt dich dieser Image-to-Video-Workflow weiter. Stell dir vor, ein Regisseur würde bei einem Dreh einfach sagen: "Dunkler Wald, Spannung, eine Frau rennt" - und eine komplette Szene entsteht, samt Set, Beleuchtung und Kameraführung. Klingt absurd? Genau das erwarten allerdings viele derzeit von KI-Videotools. ...

