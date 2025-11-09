Die Apple-Aktie zündet den nächsten Turbo: Nach dem Ausbruch über 260 US-Dollar rückt die 300-Dollar-Marke in greifbare Nähe. Charttechnisch winken sogar 325 Dollar. Anleger können mit einem attraktiven Capped-Call davon profitieren. Am 2. Weihnachtsfeiertag 2024 markierte die Aktie von Apple ein Allzeithoch um 260 US-Dollar, das bis zum 20. Oktober dieses Jahres Bestand hatte. So lange hatte es seit 2022/23 nicht mehr gedauert, bis der Magnificent-7-Wert ...

