SINGAPUR, 9. November 2025 /PRNewswire/ -- ChainUp, ein in Singapur ansässiger Anbieter von Kerninfrastruktur für digitale Vermögenswerte, wurde bei den Digital Assets Awards 2025 von The Digital Banker als bester Technologieanbieter für digitale Vermögenswerte im asiatisch-pazifischen Raum ausgezeichnet. Diese Auszeichnung spiegelt den beschleunigten Wandel des Marktes für digitale Vermögenswerte im asiatisch-pazifischen Raum wider und markiert den Übergang von spekulativen Innovationen zu einer tragenden Säule der institutionellen Finanzwelt. Die großen Unternehmen haben die Zeit der frühen Experimente hinter sich gelassen und verlangen nach einer unternehmensgerechten Infrastruktur, die für die Ausführung in großem Maßstab ausgelegt ist. Diese Nachfrage wird durch geschäftskritische Anwendungsfälle angetrieben, darunter der Einsatz von tokenisierten Real-World Assets (RWA), anspruchsvoller institutioneller Handel mit hohem Volumen und die Verwaltung von Krypto-Schatzkammern von Unternehmen. Dieser Strukturwandel hat einen dringenden und entscheidenden Bedarf an Technologien geschaffen, die strenge Regulierungs- und Sicherheitsgarantien bieten. Die strenge Bewertung von The Digital Banker, bei der Risikomanagement, Interoperabilität und Transaktionsfähigkeit im Vordergrund standen, bestätigt ChainUps Rolle als unverzichtbares Hilfsmittel. Diese Anerkennung unterstreicht die entscheidende Technik hinter den Kulissen, die notwendig ist, um das Finanzwesen auf stabile digitale Schienen zu stellen. Das Auswahlkomitee begründete seine Entscheidung wie folgt: "ChainUp ist in der APAC-Region führend bei der Bereitstellung einer umfassenden Palette von Lösungen für digitale Vermögenswerte, darunter White-Label-Krypto-Börsensoftware, nicht-verwahrende MPC-Wallets, KYT-Krypto-Tracing und vieles mehr. Die integrierten, schlüsselfertigen Plattformen des Unternehmens bieten Institutionen unübertroffene Liquidität, Sicherheit und Compliance und schaffen nahtlose Brücken in die Zukunft des Finanzwesens. Sailor Zhong, Gründer und Geschäftsführer von ChainUp kommentierte: "Digitale Vermögenswerte sind nicht länger ein Grenzmarkt, sondern eine wichtige Ebene der Finanzwelt. Diese Auszeichnung bestätigt, dass ChainUp die sichere, skalierbare Infrastruktur bereitstellt, die Institutionen benötigen, um sicher in diese neue Ära zu starten. Wir befähigen große Akteure, Vermögenswerte in Milliardenhöhe zu sichern, Handelsstrategien mit hohem Volumen auszuführen und über mehrere Rechtsordnungen hinweg mit Vertrauen und Präzision zu skalieren." Informationen zu ChainUp ChainUp, ein weltweit führender Anbieter von Lösungen für digitale Vermögenswerte, ermöglicht es Unternehmen, die Komplexität dieses sich entwickelnden Ökosystems zu bewältigen. ChainUp wurde 2017 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Singapur. Das Unternehmen bedient einen vielfältigen Kundenkreis, von Web3-Unternehmen bis hin zu etablierten Finanzinstituten. Die umfassende Lösungssuite von ChainUp umfasst Krypto-Börsenlösungen, Liquiditätstechnologie, White-Label-MPC-Wallets, KYT-Krypto-Tracking-Analysetools, Asset-Tokenisierung, Krypto-Asset-Management und Web3-Infrastruktur wie Mining, Staking und Blockchain-APIs. Weitere Informationen finden Sie unter: https://www.chainup.com/ . View original content: https://www.prnewswire.com/news-releases/chainup-wird-als-fuhrender-anbieter-von-technologien-fur-digitale-vermogenswerte-ausgezeichnet-da-die-institutionelle-akzeptanz-eine-kritische-masse-erreicht-302609431.html



