Als Börsenexpertin und Autorin begleitet Carola Ferstl Menschen seit vielen Jahren in Finanzfragen. Ihr Ratgeber "Vom Sparschwein zum Strandhaus" erscheint am 6. November. Darin verrät sie, wie man zu finanzieller Freiheit gelangt und welche Anlagestrategien langfristig Vermögen schaffen.Carola Ferstl: Gewidmet habe ich das Buch meinen Kindern, weil ich möchte, dass sie einen verantwortungsvollen Umgang mit Geld lernen. Es geht mir mit dem Buch darum, dass wir in der zweiten Lebenshälfte heute ein ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Der Aktionär