© Foto: adobe.stock.com

Der Goldpreis beendete die Handelswoche mit knapp 4.000 US-Dollar. Das ist auf den ersten Blick wenig spektakulär und dennoch lohnt ein zweiter Blick. Und dieser nährt die Hoffnung auf eine Jahresendrallye bei Gold.Chancen auf Jahresendrallye steigen Gold konsolidiert noch. Es drohen unverändert weitere Abgaben auf der Unterseite. Gleichzeitig steigen aber die Chancen auf eine Jahresendrallye bei Gold. Das wirkt zunächst widersprüchlich, aber… Trotz heftiger Turbulenzen gelingt es dem Goldpreis bislang, das bullische Szenario aufrechtzuerhalten. Vor dem Hintergrund der anhaltenden geopolitischen und handelspolitischen Spannungen blieb der Glanz von Gold erhalten. Zudem lockte die Schwäche …