wallstreetONLINE
© 2025 wallstreetONLINE TV
|Realtime
|Geld
|Brief
|Zeit
|11,400
|11,550
|08.11.
|11,350
|11,500
|07.11.
|Zeit
|Aktuelle Nachrichten
|11:54
|wallstreetONLINE
|wallstreetONLIN
► Artikel lesen
|Fr
|Smartbroker+ mit Winterdeal
|Fr
|EQS-DD: Smartbroker Holding AG: AKD Private Equity GmbH, Kauf
|Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
07.11.2025 / 12:47...
► Artikel lesen
|21.10.
|Smartbroker Holding: Klares Wachstum
|Trotz starker Mittelfristprognose bis 2030 und zuletzt durchweg solider Leistungsindikatoren (KPI) für die Media- und Brokerage-Bereiche: Seit dem Frühsommer 2025 ist die Luft ein wenig raus aus der...
► Artikel lesen
|20.09.
|Aktien KW 38 Powell liefert, Märkte feiern. Aber jetzt reicht's erstmal? Konsolidierung fällig? News. Rheinmetall. Smartbroker. Nordex. technotrans. Circus. Enapter
|Aktien: Feierlaune am Mittwoch - Powell senkt die Zinsen, avisiert weitere für dieses Jahr. Alles wie erwartet - und erhofft. Märkte atmen erleichtert auf. Und während es in den USA für neue Rekorde...
► Artikel lesen
|Unternehmen / Aktien
|Kurs
|%
|SMARTBROKER HOLDING AG
|11,500
|+0,44 %