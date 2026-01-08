Original-Research: SMARTBROKER HOLDING AG - von GBC AG



08.01.2026 / 10:00 CET/CEST

Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group .

Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.



Einstufung von GBC AG zu SMARTBROKER HOLDING AG Unternehmen: SMARTBROKER HOLDING AG ISIN: DE000A2GS609 Anlass der Studie: Research Note Empfehlung: Kaufen Kursziel: 17,60 EUR Kursziel auf Sicht von: 31.12.2026 Letzte Ratingänderung: Analyst: Matthias Grieffenberger, Cosmin Filker

Dynamisches Wachstum beschleunigt: Management erhöht Ziele für das Gesamtjahr Smartbroker Holding AG hat ihre Unternehmensguidance für das laufende Geschäftsjahr erneut angehoben und damit die anhaltend außergewöhnlich starke operative Entwicklung im Jahr 2025 bestätigt. Der Vorstand erwartet nun einen Konzernumsatz zwischen 65 und 70 Mio. € (zuvor 60 bis 66 Mio. €) sowie ein operatives EBITDA in einer Spanne von -1,5 Mio. € bis +1,5 Mio. € (zuvor -3 Mio. € bis 0 Mio. €). Anlass für diese erneute Anpassung ist insbesondere die deutlich stärker als geplante Trading-Aktivität der Kundinnen und Kunden, getragen von einem steigenden Kundenvolumen im Brokerage, kontinuierlichen Produktverbesserungen im SMARTBROKER+, einem attraktiven Gesamtangebot sowie einem zunehmend konstruktiven Kapitalmarktumfeld. Parallel dazu entwickelt sich das Media-Segment spürbar besser als im Vorjahr, unterstützt durch eine steigende redaktionelle Reichweite. Auf Basis dieser verbesserten Unternehmensprognose passen wir unsere Schätzungen für das Geschäftsjahr 2025 an. Zuvor erwarteten wir Umsatzerlöse von 65,0 Mio. € sowie ein operatives EBITDA von -1,2 Mio. €. Nach der jüngsten Guidance-Anhebung erhöhen wir unsere Umsatzschätzung nun auf 68,0 Mio. € und rechnen für das operative EBITDA mit einem ausgeglichenen Ergebnis. Diese Anpassung reflektiert die außergewöhnlich starke operative Dynamik im Brokerage-Segment sowie erkennbare Effizienzgewinne im Plattformbetrieb. Die operative Entwicklung des Jahres 2025 bestätigt diese Einschätzung. Smartbroker zählt mittlerweile über 250.000 Brokerage-Kundinnen und -Kunden, davon nahezu 80.000 Neukunden im laufenden Jahr. Das verwaltete Kundenvermögen lag per Ende Oktober bei über 14 Mrd. €, während das Cash under Custody 915 Mio. € erreichte. Die deutlich gesteigerte Trading-Aktivität spiegelt das attraktive Preis-Leistungs-Verhältnis und die konsequente Weiterentwicklung des SMARTBROKER+ wider, was zusätzlich durch mehrere bedeutende Auszeichnungen belegt wird. 2025 bleibt trotz der dynamischen Entwicklung ein Übergangsjahr mit fokussierten Investitionen in Wachstum, Plattformoptimierung und Marketingintensität. Die entstandene Breite der Kundenbasis und die gestiegene Handelsintensität bilden jedoch ab 2026 die Grundlage für höhere wiederkehrende Erträge und eine deutliche Verbesserung der Margen. Die erneute Guidance-Anhebung stärkt unseren Investment Case in zentralen Punkten und unterstreicht das weiter zunehmende Potenzial. In Folge unserer moderaten Prognoseanhebung steigt unser Kursziel leicht auf 17,60 € (zuvor 17,50 €). Wir bestätigen unsere Kaufempfehlung, da die jüngste operative und finanzielle Entwicklung unsere Einschätzung klar untermauert, dass Smartbroker unsere Erwartungen im Jahresverlauf voll erreichen und solide bestätigen wird.



Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:



Fertigstellung: 07.01.2026 (11:15 Uhr)

Erste Weitergabe: 08.01.2026 (10:00 Uhr)



