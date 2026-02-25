Smartbroker Holding hat im Geschäftsjahr 2025 nach vorläufigen, ungeprüften Zahlen auf Gruppenebene einen deutlichen Umsatzsprung hingelegt. Die Erlöse steigen voraussichtlich auf rund 69 Mio. Euro nach 52 Mio. Euro im Vorjahr. Damit liegt das Unternehmen innerhalb der zuletzt kommunizierten Prognosespanne von 65 bis 70 Mio. Euro. Auf den ersten Blick ist das ein starkes Signal: Die Gesellschaft liefert beim Umsatz und bestätigt damit, dass das operative Geschäft weiter skaliert. Smartbroker Holding - EBITDA nur bei rund null: Wachstum kostet weiter Profitabilität Beim Ergebnis zeigt sich aber ...Den vollständigen Artikel lesen ...
