Smartbroker Steyr Auto1 - drei Aktien, die heute deutlich auf aktuelle News reagierten. So gab es einen Smartbroker mit verhaltener Prognose, AUTO1 unter Druck, Steyr Motors auf Einkaufstour. Zeit am Abend mal "drübernachzudenken". Zu schauen, was die Meldungen in einem grösseren Kontext bedeuten. Ob aktionäre Handlungsbedarf haben. Die Berliner Smartbroker Holding AG hat am Mittwoch ihre vorläufigen Zahlen für das Geschäftsjahr 2025 vorgelegt und blickt mit einer verhaltenen Prognose auf das laufende Jahr. Zwar konnte der aufstrebende Broker den Umsatz von 52 auf etwa 69 Mio EUR steigern und ...Den vollständigen Artikel lesen ...
