Wochenausblick - Die Berichtssaison geht weiter

Zum Start in die neue Börsenwoche informieren wir jeden Sonntag über Wirtschaftsdaten, Quartalszahlen und mehr. Diese Woche erwartet uns eine Menge spannender Quartalszahlen und Konjunkturdaten. Alle wichtigen Termine haben wir für Sie im HSBC-Wochenausblick zusammengestellt:



Montag:



Am Montag bleibt es hinsichtlich wichtiger ökonomischer Daten ruhig. Dennoch stehen mit den Quartalszahlen der Rocket Lab Corporation und der Occidental Petroleum Corporation zwei interessante Unternehmensberichte an. Occidental Petroleum, einer der größten US-Öl- und Gaskonzerne, steht besonders im Fokus, da die Energiebranche zuletzt stark von Preisschwankungen betroffen war. Rocket Lab ist ein US-amerikanisches Raumfahrtunternehmen.















Dienstag:



Am Dienstag werden neue Zahlen zur Arbeitslosensituation in Großbritannien veröffentlicht. Die vom britischen Amt für nationale Statistiken herausgegebene Veränderung der Beschäftigung zeigt, wie sich die Zahl der Beschäftigten im Vereinigten Königreich in den drei Monaten vor dem Berichtszeitraum entwickelt hat. Unternehmensseitig legen Sony, Sea Ltd. und Nebius ihre Quartalszahlen vor.











Mittwoch:



Am Mittwoch meldet Deutschland wichtige Inflationsdaten, denn am Morgen wird der Harmonisierte Verbraucherpreisindex (HVPI) veröffentlicht. Der HVPI wird monatlich vom Statistischen Bundesamt (Destatis) herausgegeben und misst die Inflationsentwicklung in Deutschland auf Basis einer EU-weit abgestimmten Methodik. Ziel dieser Harmonisierung ist es, vergleichbare Daten zwischen den Mitgliedstaaten der Europäischen Union zu gewährleisten. Unternehmensseitig veröffentlichen On Holdings, Cisco und Tencent Music ihre Quartalszahlen.



















Donnerstag:



Das Office for National Statistics veröffentlicht das Bruttoinlandsprodukt (BIP) des Vereinigten Königreichs, das den Gesamtwert aller produzierten Waren und Dienstleistungen misst. Aus den USA werden Informationen zum Verbraucherpreisindex (VPI) und der Kern-VPI, der ohne Lebensmittel- und Energiepreise berechnet wird, erwartet. Ob diese Zahlen erscheinen, ist aufgrund des US-Shutdowns noch unklar. Zudem präsentieren Walt Disney, Applied Materials und Nu Holdings ihre Quartalszahlen.















Freitag:



Am Freitagmorgen veröffentlicht das Statistischen Amt der Europäischen Union das Bruttoinlandsprodukt (BIP) der Eurozone. Am Nachmittag sollten Informationen zu den US-Einzelhandelsumsätzen sowie zum Erzeugerpreisindex (PPI) folgen, beide wichtige Konjunkturindikatoren. Auch hier ist bei den Daten aus den USA noch unklar, ob sie trotz der US-Shutdowns wie geplant veröffentlicht werden. Außerdem präsentiert Nio seine Quartalszahlen.











Quelle: HSBC









