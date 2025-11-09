DAX: Weitere Gewinnmitnahmen?! Die aktuelle DAX-Analyse

DAX Prognose - Analyse - Aktueller Wochenausblick (KW 46 - 2025) - DAX Aktuell

Die wichtigsten Punkte Nachdem der DAX sich in der Vorwoche noch etwas erholen konnte, ging es in dieser Handelswoche zunächst seitwärts weiter. Aus dem Chart kann herausgelesen werden, dass der Index die Tagesschlusskurse jeweils unter, aber im Dunstkreis dieser Durchschnittslinie formatieren konnte. Zum Wochenschluss hin hat sich die Schwäche weiter ausgedehnt. Sollte es im Rahmen von weiteren Gewinnmitnahmen in der neuen Handelswoche unter die SMA200 gehen und auch das 23,6 - Retracement nicht halten, so würde sich das Chartbild eintrüben, wenn der DAX den Kontakt zur SMA200 verliert. Das wäre mit einer erhöhten Wahrscheinlichkeit gepaart, dass die Rücksetzer weiter abwärts bis an die 23.040/20 Punkte gehen könnten.

- DAX WKN (Kassa): 846900 - ISIN (Kassa): DE0008469008 Ticker: DAX - DAX CFD : DE40cash

Aktuelle DAX Analyse (Kassa-basiert) am 09.11.2025: Chartanalyse, Wochenausblick , Trading Setups und mehr - für aktive Daytrader

Aktuelle Nachrichten zum DAX Trading - DAX Handelsideen - DAX Prognose - Ausblick

geschrieben von Jens Chrzanowski

