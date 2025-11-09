Der Audi Q6 e-tron soll mehr als nur ein weiteres Elektro-SUV sein. Es ist das erste Serienmodell auf der "Premium Plattform Electric" und steht für die nächste Elektroauto-Generation der Ingolstädter. Entsprechend hoch sind die Erwartungen. Doch wird der Q6 e-tron dem Audi-Claim "Vorsprung durch Technik" tatsächlich gerecht? Darüber gibt unser Fahrbericht Aufschluss. Audi und Elektromobilität - das war lange Zeit eine komplizierte Beziehung. Der ...

