Alphabet kam in Fahrt - und wir waren rechtzeitig dabei: Mit dem Call-Optionsschein JB9B8J auf die Alphabet-Aktie erzielten wir +502,27 %. Ausschlaggebend waren frische Impulse direkt vom Konzern: ein Rekordquartal mit über 100 Mrd. US-$ Umsatz (Q3/2025: 102,3 Mrd. US-$), kräftige Zuwächse im Werbegeschäft und ein deutlich beschleunigtes Cloud-Wachstum. YouTube durchbrach zugleich die Marke von über 10 Mrd. US-$ Werbeumsatz im Quartal, und Alphabet erhöht seine Investitionen in Rechenzentren und ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.