Apple kam in Fahrt - und wir waren rechtzeitig dabei: Mit dem Call-Optionsschein MB995H auf die Apple-Aktie erzielten wir +290 %. Ausschlaggebend waren frische Impulse direkt vom Konzern: starke Quartalszahlen, kräftige iPhone-Verkäufe und ein Dienstleistungsgeschäft auf Rekordniveau. Dazu kam ein zuversichtlicher Ausblick auf das Weihnachtsquartal - genau die Mischung, die Anlegern Vertrauen gibt und Kursbewegungen beschleunigt. Unser Ansatz ist dabei bewusst geradlinig. Wir verfolgen die Nachrichtenlage ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.