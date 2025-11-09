Daimler Truck verzeichnet im dritten Quartal schwache Zahlen - insbesondere der nordamerikanische Markt bereitet große Sorgen. Unsicherheiten durch Zölle, sinkende Transportnachfrage und schwache Margen belasten das Geschäft massiv. Trotz Dividenden und Rückkaufprogramm bleibt die Stimmung am Markt verhalten, die Prognosen für 2026 gelten als zunehmend unrealistisch.Umsatzknick in den USA: Wenn der wichtigste Markt schwächelt Die am Freitag ...

