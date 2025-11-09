Der Phaidros Funds Schumpeter Aktien von Eyb & Wallwitz setzt auf Gewinner des Wandels - von Amazon über ASML bis Linde. Inspiriert von Schumpeters Theorie der schöpferischen Zerstörung fokussiert der Fonds auf Innovation, Wettbewerb und langfristiges Wachstum. Amazon ist ein wunderbares Beispiel, wie ein Unternehmen vom Herausforderer zum absoluten Monopolisten aufgestiegen ist", sagt Ingo Koczwara, Portfoliomanager bei Eyb & Wallwitz. Der Onlineversandhändler ...Den vollständigen Artikel lesen ...
