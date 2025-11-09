© Foto: Henning Kaiser - dpa

Der Robotik-Spezialist Circus startet mit seiner KI-Küche in die Skalierung. Pilotprojekt läuft, Patente gesichert, Militär-Deals in Sicht. Wächst hier das nächste deutsche Einhorn heran?Das Hamburger Start-up Circus SE hat gemeinsam mit Meta, dem Mutterkonzern von Facebook und Instagram, einen KI-gesteuerten Kochroboter entwickelt - und liefert nun die ersten Serienmodelle aus. Der CA-1 genannte Roboter wird ab Oktober im Münchner Meta-Büro eingesetzt. Dort soll die smarte Küche nicht nur Mitarbeiter versorgen, sondern auch zeigen, wie Essenszubereitung der Zukunft aussieht: automatisiert, effizient - und standardisiert. Meta bringt dabei mehr als nur Kapital ein: Das firmeneigene …