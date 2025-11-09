© Foto: ShutterOK - iStock.comZehn Eurozonen-Aktien überraschen mit hohen Renditen und starken Kursgewinnen im Oktober. Anleger sollten jetzt genau hinsehen.Zehn Eurozonen-Aktien haben im Oktober 2025 Anleger mit hohen Dividenden und starken Kursgewinnen begeistert. Morningstar identifizierte die Top-Performer auf Basis von Dividendenerträgen und soliden Bilanzen. Nokia führt die Liste an Die finnische Kommunikationsfirma Nokia legte im Oktober 44,5 Prozent zu und erreichte damit ein 12-Monats-Wachstum von 38,82 Prozent. Das Papier notierte bei 6,15 Euro und bot eine Dividendenrendite von 2,28 Prozent. "Nokia zeigt, dass solide Technologie trotz fehlendem wirtschaftlichen Burggraben Anleger anziehen kann", kommentierte …Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 wallstreetONLINE