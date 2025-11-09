Zehn Eurozonen-Aktien überraschen mit hohen Renditen und starken Kursgewinnen im Oktober. Anleger sollten jetzt genau hinsehen.Zehn Eurozonen-Aktien haben im Oktober 2025 Anleger mit hohen Dividenden und starken Kursgewinnen begeistert. Morningstar identifizierte die Top-Performer auf Basis von Dividendenerträgen und soliden Bilanzen. Nokia führt die Liste an Die finnische Kommunikationsfirma Nokia legte im Oktober 44,5 Prozent zu und erreichte damit ein 12-Monats-Wachstum von 38,82 Prozent. Das Papier notierte bei 6,15 Euro und bot eine Dividendenrendite von 2,28 Prozent. "Nokia zeigt, dass solide Technologie trotz fehlendem wirtschaftlichen Burggraben Anleger anziehen kann", kommentierte …

