Wer schon angefangen hat, für Weihnachten einzukaufen, wird es gemerkt haben: Schokoladen-Nikoläuse sind in diesem Jahr deutlich teurer geworden. Grund ist der hohe Kakaopreis. Was das für Lindt & Sprüngli, Barry Callebaut und andere bedeutet. In manchen Läden standen sie schon im Oktober: Lebkuchen, Weihnachts-Gebäck und Schoko-Nikoläuse. Wer sich bereits zum Kauf hat hinreißen lassen, wird gemerkt haben: Viele der beliebten Leckereien sind in diesem ...

Den vollständigen Artikel lesen ...