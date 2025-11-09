Nachdem die Börsenkurse zuletzt deutlich gefallen sind, ist die Sorge vor einem weiteren Rücksetzer bei vielen Anlegern groß. Doch könnte im Gegenteil die aktuelle Situation eine ideale Kaufchance bieten? Der Kurs des S&P 500 ist seit Ende Oktober um -2,5% zurückgegangen. Ein vergleichsweise kleiner Rückgang an den Märkten, der allerdings bei vielen Investoren bereits für Verunsicherung sorgt. Doch anstatt in Panik zu verfallen, sollten Anleger laut ...

