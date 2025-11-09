Neue Studie deckt auf: Bis zu 60 % des Krypto-Handelsvolumens ist künstlich - Bitcoin Hyper profitiert von Transparenz-Trend

Eine aktuelle Untersuchung enthüllt erschreckende Details über die Handelsaktivität im Kryptomarkt. Demnach soll ein erheblicher Teil des Volumens aus Wash-Trading bestehen - also aus künstlich erzeugten Transaktionen ohne wirtschaftlichen Nutzen. Besonders im Dezember 2024 sollen laut Studie bis zu 60 % des gemeldeten Handelsvolumens manipuliert gewesen sein.

Neue Studie der Columbia Business School entlarvt Wash-Trading im großen Stil

Die Untersuchung mit dem Titel "Network-Based Detection of Wash Trading", durchgeführt von Forschern der Columbia Business School und des Barnard College, zeigt das wahre Ausmaß künstlicher Handelsaktivität in der Kryptoindustrie.

Das Team untersuchte Handelsmuster auf der dezentralen Plattform Polymarket und identifizierte 43.000 Wallets, die überwiegend Mini-Trades im Sub-Cent-Bereich ausführten - ein klares Indiz für Wash-Trading.

Laut der Studie:

sind durchschnittlich 25 % des Handelsvolumens manipuliert,

des Handelsvolumens manipuliert, während in Hochphasen sogar 60 % der Aktivitäten keinen realen Hintergrund haben.

Dabei wurde klar zwischen legitimen Market-Making-Aktivitäten und manipulativen Praktiken unterschieden. Während Market-Maker durch Spreads und Liquiditätsbereitstellung Gewinne erzielen, dienen Wash-Trades nur der künstlichen Aufblähung des Volumens.

Folgen für den Kryptomarkt: Vertrauensverlust und strengere Aufsicht

Die Erkenntnisse könnten das Vertrauen von Investoren vorübergehend schwächen. Künstliche Umsätze verzerren Preisentwicklungen und Bewertungen, wodurch Märkte weniger effizient werden.

Die CFTC reagierte bereits mit neuen Vorschriften, die höhere Transparenz, Reporting-Pflichten und Anti-Manipulationsmaßnahmen für Event-Märkte wie Polymarket vorsehen. Ziel ist es, echtes Handelsvolumen besser von gefälschten Aktivitäten zu trennen.

Historisch gesehen führte die Aufdeckung von Wash-Trading immer wieder zu Kursrückgängen und regulatorischen Eingriffen - etwa bei Coinbit (Südkorea), Bitkub (Thailand) oder in der NFT-Branche 2022/2023.

Langfristig könnte die Bereinigung aber positiv wirken: Projekte, die transparente Strukturen aufweisen, werden gestärkt, während intransparente Plattformen Marktanteile verlieren.

Bitcoin Hyper: Transparente Layer-2-Lösung profitiert vom Wandel

Ein Projekt, das von diesem Transparenztrend profitieren dürfte, ist Bitcoin Hyper (HYPER). Das Layer-2-Projekt hat bereits über 26,4 Millionen US-Dollar im Presale eingenommen und setzt auf vollständige On-Chain-Nachvollziehbarkeit aller Transaktionen.

HYPER adressiert die strukturellen Schwächen der Bitcoin-Blockchain - vor allem begrenzte Geschwindigkeit und hohe Gebühren. Das Team kombiniert die Sicherheit der Bitcoin-Basiskette mit der Solana Virtual Machine (SVM), einer der leistungsfähigsten Skalierungslösungen im Krypto-Sektor.

Technologischer Durchbruch durch SVM-Integration

Transaktionszeit: unter 100 Millisekunden

unter Gebühren: unter 1 Cent pro Transaktion

unter Kompatibilität: Entwickler können bestehende Solana-Apps direkt auf HYPER portieren

Dank der Programmierungsfähigkeit und Skalierbarkeit sollen künftig DeFi-Apps, NFT-Projekte und Tokenisierungslösungen direkt auf Bitcoin laufen.

HYPER-Token als Schlüssel zur Bitcoin-Zukunft

Der HYPER-Token ist die zentrale Währung der neuen Layer-2-Blockchain. Er dient zur Bezahlung von Gasgebühren, als Governance-Token und ermöglicht Staking mit attraktiven Renditen von bis zu 45 % pro Jahr.

Mehr als die Hälfte aller Token befinden sich bereits im Staking, was das Angebot verknappt und den Preis potenziell stützt. Experten sehen in HYPER daher eine der spannendsten Investmentchancen 2025.

Interessenten können HYPER derzeit exklusiv über die offizielle Bitcoin Hyper Website erwerben - Zahlungen sind in SOL, ETH, BNB, USDT oder USDC möglich.

