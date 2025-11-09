Ripple News: Großinvestor erleidet 80-Millionen-Dollar-Verlust - fällt XRP weiter?

Der Kryptomarkt steht seit Wochen unter Druck. Nach einer Phase der Stabilität haben starke Gewinnmitnahmen eingesetzt, die nahezu alle großen Kryptowährungen belasteten. Besonders Altcoins wie XRP verloren erheblich an Wert - rund 20 Prozent allein im letzten Monat. Diese Entwicklung trifft nicht nur Kleinanleger, sondern zunehmend auch institutionelle Akteure. Ein Beispiel: Das Unternehmen Evernorth meldet massive Buchverluste in dreistelliger Millionenhöhe.

Evernorth verzeichnet 80-Millionen-Dollar-Verlust durch XRP-Investment

Das neu gegründete Unternehmen Evernorth, das sich auf den Aufbau einer institutionellen XRP-Treasury spezialisiert hat, steht nach dem jüngsten Kursrückgang erheblich unter Druck.

Evernorth wurde in Nevada registriert und plant, über einen geplanten Börsengang rund eine Milliarde US-Dollareinzusammeln, um diese vollständig in XRP zu investieren. Das Ziel: eine strategische digitale Reserve aufzubauen, die langfristig vom Wachstum des Ripple-Ökosystems profitieren soll.

Das Unternehmen positioniert sich damit an der Schnittstelle zwischen traditionellen Finanzmärkten und der Kryptoindustrie. Zu den Unterstützern zählen namhafte Investoren wie SBI Holdings, Pantera Capital und Kraken.

Allerdings ist die Strategie bereits früh auf die Probe gestellt worden. Durch den jüngsten Preisrückgang von XRP auf rund 2,25 US-Dollar liegt Evernorth laut CryptoQuant aktuell bei rund 78 Millionen US-Dollar an nicht realisierten Verlusten. Diese Buchverluste könnten realisiert werden, sollte das Unternehmen gezwungen sein, Bestände zu liquidieren.

Analysten sehen darin ein Risiko für den XRP-Markt, da weitere Verkäufe zusätzlichen Druck auf den Preis ausüben könnten.

Memecoin-Neuling PepeNode begeistert Anleger mit innovativem Ertragsmodell

Während XRP und andere große Altcoins schwächeln, richten viele Anleger ihren Blick auf neue Projekte mit innovativen Konzepten. Besonders PepeNode (PEPENODE) sorgt derzeit für Aufsehen.

Das Projekt kombiniert das virale Potenzial von Memecoins mit einem spielbasierten Ertragsmodell, das Anlegern ermöglicht, passiv Gewinne zu erzielen. Ziel ist es, die spekulative Energie des Mememarkts in ein nachhaltiges Ökosystem zu überführen.

Virtuelles Mining mit 600 % Staking-Rendite (APY)

Im Zentrum von PepeNode steht ein virtuelles Mining-System, bei dem Nutzer digitale "Mining-Rigs" aufbauen, ohne physische Hardware oder hohen Energieverbrauch zu benötigen.

Die Belohnungen werden über Smart Contracts verteilt - transparent, sicher und vollständig dezentral. Bereits in der Presale-Phase können Anleger ihre Token einsetzen und von einer jährlichen Staking-Rendite von bis zu 600 % APYprofitieren.

Darüber hinaus integriert das Projekt ein Mine-to-Earn-Spielsystem, das unterschiedliche Node-Typen mit individuellen Ertragsstufen kombiniert. Spieler können ihre Rigs upgraden, um die Effizienz zu steigern, oder zusätzliche Belohnungen in Memecoins wie PEPE oder Fartcoin erhalten.

Presale verzeichnet bereits über 2 Millionen US-Dollar

Trotz der schwachen Gesamtmarktlage hat der PepeNode Presale bereits über 2 Millionen US-Dollar eingesammelt - ein deutliches Zeichen für das Vertrauen der Community.

Anleger können über die offizielle Website am Presale teilnehmen, indem sie ihre Wallet verbinden und PEPENODE-Token direkt erwerben.

