Solana-Entwickler greift XRP an - Ist die 135-Milliarden-Dollar-Bewertung gerechtfertigt?

Der Kryptomarkt bleibt unter Druck, und auch XRP kann sich dem Abwärtstrend nicht entziehen. Mit einem Kurs von rund 2,25 US-Dollar verzeichnet der Ripple-Coin einen Wochenverlust von etwa 10 % und hat im Monatsvergleich 20 % eingebüßt - trotz einer beeindruckenden Jahresperformance von über 300 %. Inmitten dieser Schwächephase sorgt nun scharfe Kritik aus der Entwickler-Community für Wirbel.

"Größter Scam des Jahrzehnts" - Solana-Entwickler kritisiert XRP-Bewertung

Ein führender Solana-Entwickler, der unter dem Namen Mert bekannt ist, hat in einem Social-Media-Post XRP als den "größten Scam des Jahrzehnts" bezeichnet. Seine Kritik zielt vor allem auf die aktuelle Marktkapitalisierung von rund 135 Milliarden US-Dollar ab, die er als fundamental überbewertet einstuft.

Laut Mert steht XRP damit deutlich über Projekten wie Solana, Zcash oder Hyperliquid, die durch echte technologische Innovation und dezentrale Anwendungen überzeugen. XRP hingegen stütze sich laut Kritikern vor allem auf Marketing, Spekulation und eine stark zentralisierte Struktur.

Hinzu kommt, dass Ripple Labs weiterhin einen erheblichen Anteil der Token kontrolliert. Die vollständig verwässerte Bewertung von XRP liegt bei rund 227 Milliarden US-Dollar, was nach Ansicht vieler Analysten ein erhebliches Risiko einer Angebotsausweitung darstellt.

Auch in der Community wächst die Skepsis, ob der Coin ohne nennenswerte DeFi-, NFT- oder Smart-Contract-Funktion langfristig seine Bewertung rechtfertigen kann.

Best Wallet: Moderne Lösung für sichere Krypto-Verwaltung

Während XRP zunehmend unter Kritik gerät, konzentrieren sich viele Anleger auf technologisch innovative Projekte, die echte Mehrwerte bieten. Dazu zählt auch Best Wallet, eine moderne Multi-Chain-Krypto-Wallet, die über reine Aufbewahrung hinausgeht.

Mit über 17 Millionen US-Dollar Kapitalzufluss im Presale und mehr als 250.000 aktiven Nutzern zählt Best Wallet zu den wachstumsstärksten Projekten im Web3-Sektor.

Sicherheit durch Fireblocks-Technologie

Die Wallet basiert auf einem Non-Custodial-Ansatz, bei dem Nutzer die vollständige Kontrolle über ihre privaten Schlüssel behalten. Mithilfe der Fireblocks-MPC-Technologie, biometrischer Authentifizierung und Zwei-Faktor-Sicherheit wird ein besonders hohes Maß an Schutz gewährleistet.

Darüber hinaus bündelt die Plattform Liquidität aus über 330 dezentralen Handelsplätzen und 30 Cross-Chain-Bridges, wodurch Nutzer von günstigeren Swap-Preisen und direktem Zugang zu über 100 Fiat-Währungenprofitieren.

BEST Token Presale in der Endphase

Der BEST-Token bildet das Herzstück des gesamten Ökosystems. Er ermöglicht den Zugriff auf Premium-Funktionen, aktiviert On-Chain-Tools und wird künftig im Staking-Mechanismus eingesetzt.

Der Presale befindet sich aktuell in der Endphase, und der Token kann direkt über die offizielle Website von Best Wallet erworben werden. Akzeptierte Zahlungsmethoden sind ETH, USDT und BNB.

Direkt zur Best Wallet Website!

Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten. Zudem ist der Autor möglicherweise selbst in die Vermögenswerte investiert, wodurch ein Interessenkonflikt entstehen kann.