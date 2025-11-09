Tech-Aktien verlieren in den USA spürbar an Schwung. Der Nasdaq verzeichnet die schlechteste Woche seit April - ausgelöst durch Zweifel an überzogenen KI-Investitionen und mangelnder Profitabilität. Der KI-Boom hat die Aktien von Tech-Unternehmen in Rekordhöhen getrieben. Jetzt lässt das Vertrauen der Anleger:innen allmählich nach. Wie das Wall Street Journal berichtet, ist der Nasdaq Composite Index um drei Prozent gefallen und hat damit die schlechteste ...Den vollständigen Artikel lesen ...
