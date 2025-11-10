EQS-News: DeFi Technologies Inc.
TORONTO, 10. November 2025 /CNW/ - DeFi Technologies Inc. (das "Unternehmen" oder "DeFi Technologies") (Nasdaq: DEFT) (CBOE CA: DEFI) (GR: R9B), ein Finanztechnologieunternehmen, das die Lücke zwischen den traditionellen Kapitalmärkten und dem dezentralen Finanzwesen ("DeFi") überbrückt, gibt voller Stolz einen erfolgreichen Handel bekannt, der von seinem spezialisierten Arbitrage-Trading-Desk, DeFi Alpha, ausgeführt wurde und eine Rendite von ca. 3,2 Millionen $ generiert hat, die voraussichtlich über drei Jahre hinweg realisiert wird, wenn der Handel bis zur Fälligkeit gehalten wird und der SOL-Token-Preis konstant bei ca. 167 $ pro Token bleibt. Die Gesamtsumme der DeFi-Alpha-Geschäfte beläuft sich 2025 bisher auf 27 Millionen $.
Dieses jüngste Arbitragegeschäft unterstreicht die Fähigkeit von DeFi Alpha, Marktineffizienzen mit Präzision und Umfang zu nutzen. Die daraus resultierenden Gewinne werden sich im Jahresabschluss des Unternehmens für das vierte Quartal 2025 widerspiegeln und die Finanzlage von DeFi Technologies weiter stärken.
"Digitale Vermögensverwaltungen haben im vergangenen Jahr einen erheblichen Teil der Arbitragemöglichkeiten absorbiert oder verzögert, aber diese Dynamik beginnt sich zu verschieben", sagte Stefan Hanssen, Chief Investment Officer von Valour Inc. "Da die mNAVs sinken und die Nachfrage der Anleger nach neuen DATs nachlässt, beobachten wir sowohl an zentralisierten als auch an dezentralisierten Handelsplätzen erneut Marktineffizienzen. Dieser jüngste Handel bestärkt uns in unserer Überzeugung, dass DeFi Alpha in der Lage ist, unter allen Marktbedingungen nicht korrelierte Renditen zu erzielen und Wert zu generieren."
DeFi Alpha ist die firmeneigene Handelsabteilung von DeFi Technologies, die sich auf die Nutzung von Arbitragemöglichkeiten mit geringem Risiko auf den Märkten für digitale Vermögenswerte konzentriert. Durch die Nutzung eines disziplinierten Ausführungsrahmens und einer tiefen Vernetzung im Ökosystem digitaler Vermögenswerte identifiziert DeFi Alpha Preisverwerfungen und setzt diese mit minimalem Marktrisiko um. Durch seinen Schwerpunkt auf Risikomanagement und Kapitaleffizienz hat der Desk seine Fähigkeit unter Beweis gestellt, unabhängig von der allgemeinen Marktentwicklung eine zuverlässige, nicht korrelierte Performance zu erzielen.
Das Unternehmen evaluiert weiterhin aktiv zusätzliche Arbitrage-Möglichkeiten, da die Marktvolatilität zunimmt und seine diversifizierte Produktpalette im Bereich digitale Vermögenswerte, insbesondere durch sein Valour ETP-Geschäft, günstige Bedingungen für die strategische und wiederholbare Generierung von Alpha schafft. Sowohl die bestehenden als auch die neu eingeführten Valour-Produkte eröffnen DeFi Alpha zusätzliche Möglichkeiten, konsistente Renditen zu erwirtschaften, was sie zu einem immer wichtigeren Bestandteil der gesamten Ertragsstrategie des Unternehmens macht.
