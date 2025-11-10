EQS-News: DeFi Technologies Inc. / Schlagwort(e): Produkteinführung

DeFi Technologies meldet Arbitrage-Handel in Höhe von 3,2 Millionen Dollar durch DeFi Alpha



10.11.2025 / 00:15 CET/CEST

Ausführung von Arbitrage-Handel: DeFi Alpha, der spezialisierte Arbitrage-Handelsbereich von DeFi Technologies, erwirtschaftete einen einmaligen Ertrag von etwa 3,2 Millionen US-Dollar aus einem Arbitrage-Handel und unterstrich damit seine Fähigkeit, unter volatilen Marktbedingungen Werte zu erzielen.

DeFi Alpha, der spezialisierte Arbitrage-Handelsbereich von DeFi Technologies, erwirtschaftete einen einmaligen Ertrag von etwa 3,2 Millionen US-Dollar aus einem Arbitrage-Handel und unterstrich damit seine Fähigkeit, unter volatilen Marktbedingungen Werte zu erzielen. Gestärkte Finanzlage: Der Ertrag aus diesem Handel wird sich im Jahresabschluss des Unternehmens für das vierte Quartal 2025 niederschlagen, wodurch die Gesamtliquidität von DeFi Technologies verbessert und die Fähigkeit von DeFi Alpha zur Erzielung nicht korrelierter Erträge gestärkt wird.

Der Ertrag aus diesem Handel wird sich im Jahresabschluss des Unternehmens für das vierte Quartal 2025 niederschlagen, wodurch die Gesamtliquidität von DeFi Technologies verbessert und die Fähigkeit von DeFi Alpha zur Erzielung nicht korrelierter Erträge gestärkt wird. Günstige Marktaussichten: Da sich der rasante Zustrom von Digital Asset Treasuries (DATs) allmählich abschwächt, rechnet DeFi Alpha mit einem ausgewogeneren Marktumfeld, das erneuten Arbitrage-Aktivitäten förderlich ist. TORONTO, 10. November 2025 /CNW/ - DeFi Technologies Inc. (das "Unternehmen" oder "DeFi Technologies") ( Nasdaq: DEFT ) ( CBOE CA: DEFI ) ( GR: R9B ), ein Finanztechnologieunternehmen, das die Lücke zwischen den traditionellen Kapitalmärkten und dem dezentralen Finanzwesen ("DeFi") überbrückt, gibt voller Stolz einen erfolgreichen Handel bekannt, der von seinem spezialisierten Arbitrage-Trading-Desk, DeFi Alpha, ausgeführt wurde und eine Rendite von ca. 3,2 Millionen $ generiert hat, die voraussichtlich über drei Jahre hinweg realisiert wird, wenn der Handel bis zur Fälligkeit gehalten wird und der SOL-Token-Preis konstant bei ca. 167 $ pro Token bleibt. Die Gesamtsumme der DeFi-Alpha-Geschäfte beläuft sich 2025 bisher auf 27 Millionen $. Dieses jüngste Arbitragegeschäft unterstreicht die Fähigkeit von DeFi Alpha, Marktineffizienzen mit Präzision und Umfang zu nutzen. Die daraus resultierenden Gewinne werden sich im Jahresabschluss des Unternehmens für das vierte Quartal 2025 widerspiegeln und die Finanzlage von DeFi Technologies weiter stärken. "Digitale Vermögensverwaltungen haben im vergangenen Jahr einen erheblichen Teil der Arbitragemöglichkeiten absorbiert oder verzögert, aber diese Dynamik beginnt sich zu verschieben", sagte Stefan Hanssen, Chief Investment Officer von Valour Inc. "Da die mNAVs sinken und die Nachfrage der Anleger nach neuen DATs nachlässt, beobachten wir sowohl an zentralisierten als auch an dezentralisierten Handelsplätzen erneut Marktineffizienzen. Dieser jüngste Handel bestärkt uns in unserer Überzeugung, dass DeFi Alpha in der Lage ist, unter allen Marktbedingungen nicht korrelierte Renditen zu erzielen und Wert zu generieren." DeFi Alpha ist die firmeneigene Handelsabteilung von DeFi Technologies, die sich auf die Nutzung von Arbitragemöglichkeiten mit geringem Risiko auf den Märkten für digitale Vermögenswerte konzentriert. Durch die Nutzung eines disziplinierten Ausführungsrahmens und einer tiefen Vernetzung im Ökosystem digitaler Vermögenswerte identifiziert DeFi Alpha Preisverwerfungen und setzt diese mit minimalem Marktrisiko um. Durch seinen Schwerpunkt auf Risikomanagement und Kapitaleffizienz hat der Desk seine Fähigkeit unter Beweis gestellt, unabhängig von der allgemeinen Marktentwicklung eine zuverlässige, nicht korrelierte Performance zu erzielen. Das Unternehmen evaluiert weiterhin aktiv zusätzliche Arbitrage-Möglichkeiten, da die Marktvolatilität zunimmt und seine diversifizierte Produktpalette im Bereich digitale Vermögenswerte, insbesondere durch sein Valour ETP-Geschäft, günstige Bedingungen für die strategische und wiederholbare Generierung von Alpha schafft. Sowohl die bestehenden als auch die neu eingeführten Valour-Produkte eröffnen DeFi Alpha zusätzliche Möglichkeiten, konsistente Renditen zu erwirtschaften, was sie zu einem immer wichtigeren Bestandteil der gesamten Ertragsstrategie des Unternehmens macht. Informationen zu DeFi Technologies

DeFi Technologies Inc. ( Nasdaq: DEFT ) ( CBOE CA: DEFI ) ( GR: R9B ) ist ein Finanztechnologieunternehmen, das die Lücke zwischen traditionellen Kapitalmärkten und dezentraler Finanzierung ("DeFi") schließt. Als erster an der Nasdaq notierter digitaler Vermögensverwalter seiner Art bietet DeFi Technologies Aktienanlegern durch sein integriertes und skalierbares Geschäftsmodell eine diversifizierte Beteiligung in der breiteren dezentralen Wirtschaft. Dazu gehören Valour, das über regulierte ETPs Zugang zu 100 der innovativsten digitalen Vermögenswerte der Welt bietet, Stillman Digital, ein Prime Broker für digitale Vermögenswerte, der sich auf die Ausführung und Verwahrung in institutioneller Qualität konzentriert, Reflexivity Research, das führende Forschung im Bereich digitaler Vermögenswerte anbietet, Neuronomics, das quantitative Handelsstrategien und Infrastrukturen entwickelt, und DeFi Alpha, der interne Arbitrage- und Handelsbereich des Unternehmens. Mit seinem umfassenden Fachwissen im Bereich Kapitalmärkte und neue Technologien baut DeFi Technologies das institutionelle Tor zur Zukunft des Finanzwesens. Folgen Sie DeFi Technologies auf LinkedIn und X/Twitter . Weitere Informationen finden Sie auf https://defi.tech/ Tochtergesellschaften von DeFi Technologies Informationen zu Valour Valour Inc. und Valour Digital Securities Limited (zusammen "Valour") emittieren börsengehandelte Produkte ("ETPs"), die es privaten und institutionellen Anlegern ermöglichen, auf einfache und sichere Weise über ihr herkömmliches Bankkonto auf digitale Vermögenswerte zuzugreifen. Valour ist Teil des Geschäftsbereichs Asset Management von DeFi Technologies. Wenn Sie weitere Informationen zu Valour wünschen, ein Abonnement abschließen oder Updates erhalten möchten, besuchen Sie bitte valour.com . Informationen zu Stillman Digital Stillman Digital ist ein führender Anbieter von Liquidität für digitale Vermögenswerte, der grenzenlose Liquiditätslösungen für Unternehmen anbietet und sich auf branchenführende Handelsausführung, Abwicklung und Technologie konzentriert. Weitere Informationen finden Sie unter https://www.stillmandigital.com Informationen zu Reflexivity Research Reflexivity Research LLC ist ein führendes Forschungsunternehmen, das sich auf die Erstellung von qualitativ hochwertigen, detaillierten Forschungsberichten für die Bitcoin- und Digital-Asset-Branche spezialisiert hat, um Investoren wertvolle Einblicke zu gewähren. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte https://www.reflexivityresearch.com/ Warnhinweis zu zukunftsgerichteten Aussagen:

Diese Pressemitteilung enthält "zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne des anwendbaren kanadischen Wertpapierrechts. Zukunftsgerichtete Informationen umfassen unter anderem die Performance von DeFi Alpha, Möglichkeiten im Bereich der digitalen Vermögensverwaltung, Handelsstrategien und zukünftige Handelsmöglichkeiten, die Bewertung der Rendite von DeFi Alpha, die Verfolgung von Geschäftsmöglichkeiten durch DeFi Technologies und seine Tochtergesellschaften sowie die Vorzüge oder potenziellen Renditen solcher Möglichkeiten. Zukunftsgerichtete Informationen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Aktivitäten, Leistungen oder Errungenschaften von DeFi Technologies erheblich von denen abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Informationen zum Ausdruck gebracht oder impliziert werden. Zu diesen Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren gehören unter anderem die Akzeptanz von börsengehandelten Produkten durch die Börsen, die Verfügbarkeit von Handelsmöglichkeiten für DeFi Alpha, die Änderung der Bewertung der vom Unternehmen gehaltenen digitalen Vermögenswerte, das Wachstum und die Entwicklung des Sektors der dezentralen Finanzen und digitalen Vermögenswerte, Regeln und Vorschriften in Bezug auf dezentrale Finanzen und digitale Vermögenswerte sowie allgemeine geschäftliche, wirtschaftliche, wettbewerbsbezogene, politische und soziale Ungewissheiten. Obwohl das Unternehmen versucht hat, wichtige Faktoren zu erkennen, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von denen in den zukunftsgerichteten Aussagen abweichen, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen könnten, dass die Ergebnisse nicht wie erwartet, prognostiziert oder beabsichtigt ausfallen. Es kann nicht garantiert werden, dass sich diese Aussagen als richtig erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von den in solchen Aussagen erwarteten abweichen können. Dementsprechend sollten sich Leser nicht in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Aussagen verlassen. Das Unternehmen verpflichtet sich nicht, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, sofern dies nicht durch geltende Wertpapiergesetze vorgeschrieben ist. DIE BÖRSE CBOE CANADA EXCHANGE ÜBERNIMMT KEINE VERANTWORTUNG FÜR DIE ANGEMESSENHEIT ODER RICHTIGKEIT DIESER VERÖFFENTLICHUNG Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2815436/DeFi_Technologies_Inc__DeFi_Technologies_Reports_an_Arbitrage_Tr.jpg View original content: https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/defi-technologies-meldet-arbitrage-handel-in-hohe-von-3-2-millionen-dollar-durch-defi-alpha-302609552.html



