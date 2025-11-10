Krypto-News: Startet Ledger das explosivsten IPO des Krypto-Marktes?

Die Börsengänge von erfolgreichen Kryptoprojekten haben sich in der Vergangenheit nicht selten sehr positiv entwickelt und schon innerhalb des ersten Handelstages enorme Kursgewinne ermöglicht. Nun bereitet mit Ledger eines der führenden Wallet-Unternehmen sein IPO vor, was bereits mit Spannung erwartet wird. Wie sich die Firma bisher entwickelt hat, was über die Geschäftszahlen bekannt ist und wie sich die Aktie nach der Einführung entwickeln könnte, analysieren wir im folgenden Beitrag im Detail. Lesen Sie den Artikel jetzt, um nicht eine der möglicherweise besten Chancen zu verpassen!

Führendes Krypto-Unternehmen Ledger bereitet IPO vor

Bei Ledger handelt es sich um einen französischen Hersteller von Hardware-Wallets und Entwickler der zugehören Software Ledger Live. Ebenfalls zu dem Sortiment der Firma gehören Unternehmenslösungen und Dienstleistungen wie die sichere Verwahrung der Private Keys und somit der Zugangsschlüssel zu den digitalen Geldbörsen.

Laut Wikipedia soll Ledger auf rund 700 Mitarbeiter kommen und laut eigen Aussagen bis Juni 2025 mehr als 8,0 Mio. Geräte verkauft haben. Im Juni 2021 wurde eine Series-C-Finanzierung in Höhe von 380 Mio. USD und im März 2023 eine weitere von 108 Mio. USD durchgeführt, wobei das Unternehmen auf eine Bewertung von 1,3 Mrd. EUR kommen soll. Zum Vergleich wird der Konkurrent Exodus derzeit mit einem Umsatz von 116,3 Mio. USD mit 897 Mio. USD und somit einem KUV von 7-8x bewertet.

Nach einem Umsatz laut Wikipedia von 55,8 Mio. USD im Jahr 2022 sprach der Geschäftsführer Pascal Gauthier in diesem Jahr sogar von einem Rekordjahr mit einem Umsatzerlös von mehreren hunderten Millionen US-Dollar. Der Markt der Wallets soll hingegen je nach Institut auf eine Größe von 0,35 bis 0,65 Mrd. USD und bis 2030/33 auf 2,0 bis 2,4 Mrd. USD kommen sowie jährlich um 19 bis 30 % wachsen.

Während im Jahr 2021 laut eigenen Aussagen nur 15 % der gesamten Kryptobestände gesichert wurden, soll der Anteil bis 2023 auf mehr als 20 % ausgebaut worden sein. Allerdings sind keine exakten Daten öffentlich ersichtlich. Die USA kommen laut dem Geschäftsführer allein auf einen Unternehmensanteil von 30 bis 40 %.

Dennoch erzielt Ledger nicht nur mit der Hardware Umsätze, da laut einem Interview rund 50 % auf Software und Service zurückzuführen sein soll. Diese dürften bei der Unternehmensbewertung zudem eine wichtigere Rolle spielen, da es sich um wiederkehrende Umsätze und keine Einmalinvestments wie bei der Hardware handelt, welche höchsten einmal bei einem Defekt ersetzt werden müsste.

Nähere Details über das Ledger IPO

Beteiligt an Ledger sind bisher unter anderem DCG, Draper-Fonds, 10T Holdings, Financière Agache, Cathay Innovation, Korelya, Morgan Creek und weitere. Durch das IPO kann Ledger noch weitere Finanzmittel aufnehmen, was die Marktstellung des Unternehmens noch einmal verbessert kann. Ebenso lässt sich durch die dann nötige Transparenz die Vertrauenswürdigkeit stärken, was weitere B2B-Deals begünstigt.

Nach Aussagen des Ledger-Geschäftsführers soll das IPO auf jeden Fall in den USA erfolgen, da er es ansonsten überhaupt nicht durchführen würde. Laut einem Interview aus dem Juni soll das Inititial Public Offering kurz- bis mittelfristig erfolgen, wobei dafür maximal ein Zeitrahmen von 3 Jahren vorgesehen ist.

Bisher wurden allerdings noch keine Anträge wie S-1 eingereicht oder ein Prospekt für die SEC erstellt. Somit handelt es sich bisher erst um einen Plan, sodass weitere Details in Zukunft veröffentlicht werden. Ebenso ist derzeit noch unklar, ob es ein klassisches IPO oder ein Direct Listing geben wird, wobei erstere Option aufgrund der zusätzlichen Finanzmittel wahrscheinlicher erscheint.

Betrachtet man einmal die IPOs von anderen führenden Krypto-Unternehmen, so konnten sich einige dieser am ersten Listungstag besonders explosiv entwickeln. Daher ist auch für Ledger mit einer ähnlichen Reaktion zu rechnen, wobei diese natürlich auch von dem Marktumfeld und der Liquidität abhängt.

Circle ist etwa von seinem Emissionspreis von 31 USD am ersten Handelstag bis auf 83,23 USD gestiegen, was einem Kursplus von 168 % entspricht. Ähnlich entwickelte sich die Coinbase-Aktie, die sich im Vergleich zu ihrem Referenzpreis von 250 USD intraday auf 429 USD bewegte und mit 328 USD den Tag mit einem Plus von 31 % beendete.

Basierend auf der Entwicklung anderer Krypto-Aktien ist im Basisfall mit Anstiegen gegenüber dem Emissionspreis von 5 bis 35 % zu rechnen. Wenn ein bullisches Marktumfeld und attraktive Geschäftszahl unterstützen, wären auch 40 bis 100 % möglich. Sollte die Markeinführung hingegen weniger erfolgreich verlaufen, sollten sich Investoren auf Verluste von 10 bis 20 % einstellen.

