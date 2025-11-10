Die Krypto-Community ist schon voller Vorfreude auf den nächsten Stimulus, welcher von dem US-Präsidenten heute angekündigt wurde. Denn viele erinnern sich an die positiven Auswirkungen vom letzten Mal und die enormen Renditen, welche die US-Bürger mit diesem erzielt haben, wobei ein nicht unerheblicher Anteil von ihnen das Geld in Bitcoin investiert hat. Was daher nun durch den Stimulus genau zu erwarten ist und wie stark BTC dadurch steigen kann sowie welche Gewinne möglich waren, zeigen wir Ihnen in dem folgenden Beitrag.

Donald Trump kündigt hohen Stimulus an, der den Krypto-Markt antreiben kann

Der US-Präsident Donald Trump hat heute auf seiner eigenen Social-Media-Plattform Truth Social mitgeteilt, dass er eine "Zoll-Dividende von mindestens 2.000 US-Dollar pro Person" zahlen will, wobei die "Hochverdiener" davon ausgeschlossen werden sollen. Finanziert werden soll diese aus den Zolleinnahmen, welche durch die historische Erhöhung ebenfalls zugenommen haben.

Bis August 2025 wurden durch die Tarife rund 165 Mrd. USD eingenommen. Schätzungen gehen davon aus, dass es bis September sogar 195 Mrd. USD waren, auch wenn sie mit 263 Mio. USD pro Tag etwas unter den früheren Behauptungen Trumps von 2 Mrd. USD liegen. Somit sind im letzten Monat weitere 30 Mrd. USD hinzugekommen, sodass es mindestens 225 Mrd. USD sein dürften.

https://twitter.com/adamscochran/status/1987549174129136115?s=20

Demnach könnten nun rund 112,50 Mio. Amerikaner eine Zahlung in Höhe von 2.000 USD erhalten, wobei die Zoll-Dividende bisher noch nicht offiziell beschlossen wurde und noch etwas Zeit benötigt, sodass es auch noch höhere Zolleinnahmen und mehr Bürger werden können. Ausgeschlossen werden könnten wie bei Corona diejenigen mit bereinigten Bruttoeinkommen von 75.000 USD für Singles, 112.500 USD für Alleinerziehende und 150.000 USD für verheiratete Paare.

Bisher handelt es sich bei der Zoll-Dividende allerdings nur um eine Ankündigung, welche noch offiziell verabschiedet werden muss. Dafür ist zunächst die Ausgestaltung der Auszahlung durch das Weiße Haus und das Finanzministerium, das Haushalts- oder Sondergesetz durch den Kongress und die technische Abwicklung durch die IRS oder die Treasury erforderlich. All dies wird mindestens 4 bis 12 Wochen in Anspruch nehmen, sodass der Effekt noch etwas auf sich warten lässt.

Mit diesen Auswirkungen ist aufgrund des Stimulus für Bitcoin zu rechnen

Laut einer Mizuho-Umfrage sollen 10 % des Corona-Stimulus an die US-Bürger in Aktien und Kryptowährungen geflossen sein, wobei laut Forbes 60 % davon allein auf Bitcoin zurückzuführen sein soll, was somit 6 % der Summe entspricht. Eine andere Untersuchung von Harris Poll geht mit 7 % von einem ähnlich hohen Anteil aus, während ein Bericht der Cleveland Fed lediglich 0,02 % erwähnt.

Somit liegt die Bandbreite bei 0,02 bis 7 %, was basierend auf den 225 Mrd. USD also für Bitcoin Mittelzuflüsse in Höhe von 45,00 Mio. USD bis 15,75 Mrd. USD entspricht. Sollte der November noch hinzukommen, wären es bereits 51,00 Mio. USD bis 17,85 Mrd. USD. Somit entspricht es inklusive des aktuellen Monats bis zu 25,5 % des heutigen Volumens und 0,88 % der Marktkapitalisierung.

Da historisch pro 1 USD Nettozuflüssen die Marktkapitalisierung um rund 3 bis 8 USD gestiegen ist, was jedoch abhängig von der Liquidität und Marktphase ist, würde dies schätzungsweise zu Anstiegen des Bitcoin-Preises um 2,64 % bis 7,04 % führen. Damit ist also ein vergleichbarer Effekt wie einen Tag nach dem dritten Corona-Scheck zu rechnen, der jedoch mit 411 Mrd. USD höher lag, wobei es insgesamt mit den drei Schecks seit April 2020 sogar 865 Mrd. USD waren.

https://twitter.com/BitcoinArchive/status/1987565101591703650?s=20

Diejenigen, welche damals im Jahr 2021 ihren Covid-Check in Höhe von 1.200 USD in Bitcoin investiert haben, sitzen nun laut Bitcoin Archive auf einem Betrag von 21.270 USD, was somit einem beeindruckenden Gewinn von 1.672 % entspricht. Aufgrund dieser positiven Entwicklung könnten auch dieses Mal viele zu einem ähnlichen Handeln bewogen werden und möglicherweise noch weitere zu einem ähnlichen Verhalten inspirieren, welche die Profite verpasst haben.

Nachdem der Corona-Check am 12. März 2021 gezahlt wurde, ist BTC bereits am nächsten Tag um 6,82 % auf 61.243 USD gestiegen. Allerdings war die Entwicklung danach weniger stark spürbar, da der Gewinn nach einem Monat nur noch bei 5,01 % stand und ein halbes Jahr später sogar ein Verlust von 32,14 % erlitten wurde, da der Effekt nur unmittelbar spürbar ist. Eine ähnliche Situation könnte sich auch dieses Mal ergeben.

Dieser Faktor kann Bitcoin mit bis zu 30 Bio. USD noch stärker antreiben

Die Zoll-Dividende kann deutlich über 225 Mrd. USD liegen, wobei es durch die Verzögerung auf 3 Monate ebenso schnell 285 Mrd. USD werden können. Dennoch ist dieser Effekt im Vergleich zu Bitcoin Hyper vernachlässigbar, welches sich als die schnellste Bitcoin-Skalierungslösung positioniert und ein neues Zeitalter für die führende Kryptowährung einleiten soll.

Denn auf diese Weise wird die führende Blockchain programmierbar, sodass auch komplexe Smart Contracts und dementsprechend dezentrale Anwendungen ermöglicht werden. Somit kann Bitcoin endlich auch mit der sichersten Blockchain der Kryptoindustrie die anderen wachstumsstarken Kryptosektoren erobern und sich in diesen Bereichen durchsetzen.

Vielen von diesen wird für die kommenden Jahre ein astronomisches Wachstum prognostiziert, wobei allein die Tokenisierung bis zu 16 Bio. USD und die Stablecoins bis zu 3,7 Bio. USD erreichen sollen. Laut manchen Prognosen könnten durch die Tokenisierung bis zum Jahr 2035 insgesamt 61,5 Bio. USD zusammenkommen, wobei es noch zahlreiche weitere Kryptosektoren gibt. Im Vergleich zur aktuellen Bewertung von rund 2 Bio. USD ist dies eine deutliche Verbesserung.

Dieses enorme Potenzial kann mithilfe der neuartigen BTC-Skalierungslösung Bitcoin Hyper geborgen werden. Denn sie nutzt die SVM (Solana Virtual Machine) als Anwendungsschicht und verankert die Transaktionen in der Sicherheit der Bitcoin-Blockchain, welche in diesem Aspekt aufgrund ihrer hohen Dezentralisierung bisher ungeschlagen ist. Somit sollen hohe Geschwindigkeit, niedrige Gebühren und eine unbestechliche Sicherheit mit der hohen Liquidität zusammenkommen.

Deswegen kann das neue Ökosystem auch besonders leicht prosperieren, zumal eine hohe Kompatibilität mit der Solana-Blockchain besteht. So lassen sich von den Entwicklerteams etwa die vertrauten Solana-Tools verwenden. Zudem dürften die BTC-Investoren ein großes Interesse an zusätzlichen Profiten neben den Kursgewinnen haben, wie sie durch DEX-Liquidität, Lending und mehr erreicht werden können.

Daher hat sich der Presale von Bitcoin Hyper auch zu einem der erfolgreichsten in diesem Jahr entwickelt, was auch auf das große Interesse der Wale zurückzuführen ist, welche Coins für rund 5 bis 6 Mio. USD erworben haben. Aber auch viele Kleinanleger haben sich dem Smart Money angeschlossen, da niemand gerne eine der vielversprechendsten Chancen für das Bitcoin-Narrativ verpasst. Schließlich benötigen alle Netzwerkteilnehmer den HYPER-Coin für die Gebühren.

