EQS-News: Aurora Humanitarian Initiative / Schlagwort(e): Sonstiges

2025 Aurora-Preis für das Erwachen der Menschlichkeit an Dr. Jamal Eltaeb verliehen



10.11.2025 / 02:10 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Leiter des Al-Nao-Krankenhauses im Sudan für die Aufrechterhaltung der kritischen medizinischen Versorgung inmitten des Bürgerkriegs ausgezeichnet

und rettete Hunderte von Leben NEW YORK, 10.November 2025 /PRNewswire/ -- Die Aurora Humanitarian Initiative gab am Donnerstagabend bekannt, dass Dr. Jamal Eltaeb zum Aurora-Preisträger 2025 ernannt wurde. Der mit 1 Million Dollar dotierte Aurora-Preis für das Erwachen der Menschlichkeit ehrt Menschen, die ihr Leben riskieren, um andere zu retten. In diesem Jahr würdigt Aurora Dr. Eltaebs außergewöhnlichen Mut und seine unerschütterliche Hingabe an die Versorgung von Menschen, die in Konflikten gefangen sind. Inmitten des verheerenden Bürgerkriegs im Sudan und des fast vollständigen Zusammenbruchs des Gesundheitssystems des Landes hat Dr. Eltaeb das Al Nao Hospital in Omdurman als eines der letzten funktionierenden Referenzkrankenhäuser im Großraum Khartum-in Betrieb gehalten, ein Beweis für seine Widerstandsfähigkeit und Führungsqualitäten unter Beschuss. "Als ich aufgewachsen bin, habe ich gesehen, wie zerbrechlich das Leben sein kann und wie viel die Fürsorge und das Wissen einer einzelnen Person ausmachen können. Ich wollte Arzt werden, weil ich den Menschen in ihren schwächsten Momenten helfen wollte", sagt Dr. Eltaeb . "Der Aurora-Preis ermutigt Ärzte, Lehrer, humanitäre Helfer und gewöhnliche Menschen überall auf der Welt, weiterzumachen, weil sie wissen, dass ihre Bemühungen wichtig sind. Es erinnert daran, dass der Mut einer Person Veränderungen bewirken kann und dass Mitgefühl die Kraft hat, zu heilen. Selbst der kleinste Akt der Freundlichkeit kann Hoffnung bringen. "In einer Zeit, in der sich Gleichgültigkeit ausbreitet und Mitgefühl unterdrückt wird, ist Dr. Eltaeb der lebende Beweis dafür, dass die Menschlichkeit nicht verloren ist", sagte Noubar Afeyan, Mitbegründer und Vorstandsvorsitzender der Aurora Humanitarian Initiative und Gründer und CEO von Flagship Pioneering. "In einer Welt, in der die 'Unmenschen' allzu oft die Schlagzeilen beherrschen, erinnert uns Dr. Eltaeb daran, dass der humanitäre Geist überlebt - und dass jeder von uns die Verantwortung hat, ihn am Leben zu erhalten." Die Bekanntgabe des Preisträgers 2025 erfolgte im Rahmen der Aurora-Preisverleihung auf Ellis Island, einem Symbol für Zuflucht und Erneuerung, anlässlich des zehnjährigen Bestehens der weltweiten Aurora-Bemühungen zur Hervorhebung von Menschenfreunden an der Basis. Dr. Eltaeb wurde in einem Verfahren ausgewählt, bei dem mehr als 800 Nominierungen berücksichtigt wurden. Als Aurora-Preisträger 2025 erhält er eine Auszeichnung in Höhe von 1 Million Dollar, mit der er seine Arbeit ausweiten und auch andere lokale Führungspersönlichkeiten und Basisorganisationen unterstützen kann , die bedürftigen Gemeinden helfen. "Angesichts unvorstellbarer Gefahren und Entbehrungen hat Dr. Eltaeb gezeigt, wie wahre humanitäre Führung aussieht", sagte Lord Ara Darzi, Vorsitzender des Aurora-Preis-Auswahlkomitees und Co-Direktor des Institute of Global Health Innovation am Imperial College London. "Aurora fühlt sich geehrt, seine Mission zu unterstützen und die Widerstandsfähigkeit derer, die Konflikte aushalten, ins Rampenlicht zu rücken. Die Selbstlosigkeit von Dr. Eltaeb erinnert uns daran, dass selbst im Krieg die Menschlichkeit siegen kann". Seit der Eskalation des Konflikts im Sudan im April 2023 hat sich Dr. Eltaeb durch wiederholte Bombardierungen, den Zusammenbruch der Infrastruktur und den akuten Mangel an Strom und medizinischer Versorgung, einschließlich Anästhesie, gekämpft und dafür gesorgt, dass Hunderte von Verwundeten, Vertriebenen und schwerkranken Patienten weiterhin versorgt werden. Unter seiner Leitung ist das Al Nao Hospital zu einem Rettungsanker für die Gemeinde geworden, der für Widerstandsfähigkeit, Solidarität und unermüdlichen Einsatz zur Rettung von Menschenleben unter schwierigsten Bedingungen steht. "Dr. Eltaeb verkörpert das Prinzip der Ablehnung von Gleichgültigkeit", sagte Chelsea Clinton, Mitglied des Aurora-Preis-Auswahlkomitees und stellvertretende Vorsitzende der Clinton Foundation und der Clinton Health Access Initiative. "Sein Engagement für die Menschlichkeit besteht nicht nur darin, Leben zu retten, sondern auch darin, einer Gemeinschaft während eines der verheerendsten Konflikte im Sudan ein Gefühl von Würde und Fürsorge zu vermitteln." Bei der Zeremonie wurden auch herausragende 2025 Aurora Humanitarians , Sally Becker , Dr. Zouhair Lahna und Dr. Jill Seaman , und ehrte Philanthropen , die den Aurora-Kernwert "Dankbarkeit in Aktion" vorleben: Henrietta H. Fore, Graça Machel, Michael Milken und David Rubenstein. Der Aurora-Preis für das Erwachen der Menschlichkeit, der 2025 sein zehnjähriges Bestehen feiert, ist ein Vorzeigeprogramm der Aurora Humanitarian Initiative, die im Namen der Überlebenden des armenischen Völkermords und aus Dankbarkeit gegenüber ihren Rettern gegründet wurde. Aurora stärkt die Stimmen derer, die an vorderster Front gegen die Krisen der Menschheit kämpfen, und stellt die Ressourcen bereit, die ihnen helfen, ihre Wirkung durch "Gratitude in Action" zu vergrößern. Ausgehend von der Überzeugung, dass in jedem humanitären Menschen ein Mensch steckt und in jedem Menschen ein humanitärer Mensch, inspiriert Aurora Menschen in aller Welt zu mutigem und freundlichem Handeln. Über die Aurora Humanitarian Initiative Die Aurora Humanitarian Initiative fördert lebensrettende Maßnahmen, indem sie außergewöhnliche humanitäre Organisationen auf der ganzen Welt würdigt und unterstützt. Aurora wurde im Namen der Überlebenden des Völkermordes an den Armeniern und aus Dankbarkeit gegenüber ihren Rettern gegründet. In den letzten zehn Jahren hat die Organisation ein globales Netzwerk aufgebaut und mehr als 3,5 Millionen Menschen unterstützt, die von humanitären Krisen betroffen sind. Durch die Finanzierung von humanitären Organisationen in der ganzen Welt, die den Kreislauf des Gebens fortsetzen, trägt diese Arbeit dazu bei, dass die humanitäre Hilfe auch in Zukunft fortgesetzt wird. Weitere Informationen finden Sie unter www.AuroraHumanitarian.org . Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2816721/Aurora_Humanitarian_Initiative_Dr_Jamal_Eltaeb.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2816722/Aurora_Humanitarian_Initiative_Prize_Ceremony.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2662832/AHI_Logo.jpg View original content: https://www.prnewswire.com/news-releases/2025-aurora-preis-fur-das-erwachen-der-menschlichkeit-an-dr-jamal-eltaeb-verliehen-302609602.html



10.11.2025 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Originalinhalt anzeigen: EQS News