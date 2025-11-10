Eine der heißesten Kryptowährungen der letzten Zeit war der ZEC-Coin, welcher jedoch zuletzt eine stärkere Korrektur erleiden musste. Ob es sich dabei nur um gesunde Gewinnmitnahmen oder den Vorboten einer ernsteren Entwicklung gehandelt hat, analysieren wird in dem folgenden Beitrag.

Momentum der Privacy-Coins wie Zcash nimmt ab

Seit Anfang September zählt der Privacy-Coin Zcash (ZEC) zu einer der profitabelsten Kryptowährungen in diesem Jahr, wobei der Token allein seitdem ein Plus in Höhe von 1.419 % verzeichnet hat und es vor zwei Tagen sogar noch bei mehr als 1.712 % stand.

Am gestrigen Tage erfolgte hingegen eine deutliche Korrektur um zeitweise 32,25 %, welche vor allem auf die überdurchschnittliche Entwicklung des Sektors der Privacy-Coins zurückzuführen ist. Denn diese konnten trotz der Schwäche des breiten Krypto-Marktes viele Tage höhere Gewinne verzeichnen.

ZEC-Chart | Quelle: CMC

Schließlich hatte das Narrativ wieder an Bedeutung unter den Investoren gewonnen, während bullische Trader auf der Suche nach gehypten Chancen waren. Allerdings sind darüber hinaus in der Krypto-Community neue Diskussionen rund um Zcash entstanden, welcher zuvor noch von Krypto-Experten wie Arthur Hayes oder Brian Armstrong in höchsten Tönen gelobt wurde.

Denn die Diskussionen stellen einen Vorteil der Blockchain infrage, welcher von manchen als einer der Vorzüge des Ökosystems gesehen wurde. So ist die Privatsphäre im Vergleich zu anderen Privacy-Coins wie Monero nicht verpflichtend, sondern optional, womit einige regulatorische Probleme leichter vermieden werden können.

Jetzt mit Token-Screener von Best Wallet intelligenter investieren!

Zcash steht vor wegweisenden Entscheidung

Zuletzt wurde eine neue Diskussion über das Protokoll von Zcash eröffnet, um künftig die sogenannten T-Adressen (transparente Wallet-Adressen) von den UAs (Unified Adresses) zu entfernen. Letztere stellen wiederum eine einzelne Zcash-Adresse dar, welche mehrere Adressformate gleichzeitig beinhaltet. Somit soll die Transparenz entfernt werden.

Der Grund dafür ist, dass ansonsten die Fungibilität von ZEC zerstört werden würde. So würde eine optionale Privatsphäre diese infrage stellen, weil unter anderem Börsen und andere Dienste bestimmte Daten offenlegen. Dies stehe laut den Entwicklern jedoch im Kontrast zu digitalem Bargeld, welches standardmäßig privat sein soll.

Damit würde sich ZEC dann in dieser Hinsicht nicht mehr von vollständig privaten Coins wie Monero unterscheiden, welche deswegen in der Vergangenheit bereits einige Compliance-Probleme verursacht haben. So verlangen die Auflagen bezüglich AML (Anti Money Laundering) und KYC (Know Your Customer) in den USA und der EU, dass die Herkunft der digitalen Assets nachweisbar ist.

Binance just made it clear:

If your Zcash (ZEC) has ever touched the shielded pool it's no longer welcome.

They'll only accept coins that stayed fully transparent, where every transaction and sender can be traced by their KYC/AML systems.



In other words:

Privacy coins are… pic.twitter.com/EAtgwxMQSK - Rogue One (@MisterMonero) November 6, 2025

Somit fällt es wiederum den Kryptobörsen und anderen Unternehmen schwerer, Zcash zu unterstützen. Daher kann es wiederum zu einem Delisting des ZEC-Coins kommen, was die Liquidität verringern und den Preis zu Fall bringen kann - insbesondere angesichts der starken Überkauftheit aufgrund der vorherigen impulsiven Anstiege.

So hat erst Binance US kürzlich eine Einschränkung für den ZEC-Token vorgenommen, da die Unterstützung schon für bestimmte Netzwerke eingestellt wurde. Primär für die BEP-20-Version der eigenen Binance Smart Chain bei Binance US.

Auf diese Weise will sich das Unternehmen vor regulatorischen Risiken schützen, welche vor allem das eigene Netzwerk betreffen. Trotzdem wird Zcash weiterhin mit seiner eigenen Blockchain für Zahlungen unterstützt. Daher bleibt es entscheidend, die Diskussion und die Reaktionen auf die Implementierung zu beobachten.

Jetzt mit BEST bessere Krypto-Kurse erhalten!

Value-Coin von Best Wallet bietet weniger Risiken und mehr Chancen

Während Zcash durch die neuen Pläne immer umstrittener und gefährdeter werden kann, bietet der diversifizierte Value-Coin der Best Wallet eine weniger riskante Option. Gleichzeitig werden die Chancen aufgrund der vielseitigen Einnahmeströme der Super-App mit All-in-One-Lösung vergrößert, wobei einige der wichtigsten Kryptodienste praktisch an einem Ort gebündelt werden, was Zeit und Gebühren spart.

Die Best Wallet verringert die Komplexität für Anfänger und macht auch ihnen einige der besten und wichtigsten Dienste der Kryptoindustrie leicht zugänglich. So müssen diese sich nicht mehr mit unausgereiften Interfaces, Fehlern und mehr abplagen, da alles intuitiv und einfach nutzbar ist. Dazu gehört beispielsweise die Bündelung einiger der höchsten passiven Krypto-Einkommen über den Staking-Aggregator.

Von dem Erwerb über die Renditemaximierung bis hin zur einfachen Ausgabe der Kryptowährungen im Alltag mithilfe der eigene Best Card soll alles geboten werden. Zudem profitieren die mehr als 250.000 monatlich aktiven Nutzer von einer sehr hohen Sicherheit aufgrund einer Vielzahl von Schutzverfahren wie MPC-CMP, Biometrie, 2FA, Betrugsfilter und MEV-Preismanipulationsschutz.

Nicht vergessen werden sollte die fortschrittliche und umfassende Infrastruktur, welche die Kurse von 330 DeFi- und 30 Cross-Chain-Protokollen an einem Ort vereint, damit die Nutzer stets die meisten Kryptowährungen für ihr Geld erhalten. Dabei sollen über 60 Blockchains und mehr als 100 Fiatwährungen unterstützt werden, was die Adoption beflügelt.

Auf der Roadmap steht eine Vielzahl von weiteren vielversprechenden Funktionen, wie gebührenfreie Transaktionen, Derivatehandel, Sparpläne, Portfolioverwaltungstools und vieles mehr. Da die Nutzer die vollumfänglichen Vorteile durch das Halten des eigenen BEST-Coins bekommen, wie niedrigere Gebühren und höhere Staking-Zinsen, kann somit für eine organische Nachfrage gesorgt werden.

Mit dem Ausbau der Funktionen ist auch mit weiteren Vorteilen für den BEST-Token zu rechnen, was wiederum seinen Wert ebenso wie die expandierende Nutzerbasis steigert, welche diesen benötigt. Nur noch weniger als 19 Tage kann dieser über den Vorverkauf unter dem späteren Listungspreis erworben werden, weshalb das Projekt somit schon fast 17 Mio. USD eingenommen hat.

Jetzt mehr über Best Wallet erfahren!

Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten. Zudem ist der Autor möglicherweise selbst in die Vermögenswerte investiert, wodurch ein Interessenkonflikt entstehen kann.