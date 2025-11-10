Wenn Insider oder große Anteilseigner eines Unternehmens Aktien kaufen, dann ist das für viele Investoren häufig ein Kaufsignal, da nicht ausgeschlossen werden kann, dass diese Käufe auf Geheimwissen basieren. Diese Aktien wurden dabei konkret in der vergangenen Woche gekauft. Kommt es zu Transaktionen bei Aktien, durchgeführt von Mitarbeitern des Unternehmens oder großen Anteilseignern, dann kann niemals wirklich ausgeschlossen werden, dass diese ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.