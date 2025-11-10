PURE Funds AG / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung
Ad hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR I Zug, 10. November 2025
Im Rahmen des nächsten Entwicklungsschritts des PSO plant die Fondsleitung eine Kapitalerhöhung mit Bezugsrecht im Umfang von rund CHF 40 Mio. Die Zeichnungsfrist läuft vom 24. November bis zum 5. Dezember 2025. Das Bezugsverhältnis sowie der Emissionspreis werden kurz vor Beginn der Zeichnungsfrist kommuniziert.
Ziel der Kapitalerhöhung ist die Gewinnung zusätzlicher Mittel für den Kauf weiterer attraktiver Liegenschaften ins Portfolio und zur Rückführung von verzinslichem Fremdkapital.
Fondsporträt
Über PURE Funds AG
Partnership, Unique, Return und Engagement - das ist PURE. Die PURE Funds AG ist eine von der FINMA bewilligte, unabhängige und privat gehaltene Fondsleitung. Wir verwalten und vertreiben eigene Fondslösungen mit Fokus auf Investments in Immobilien. Zudem bieten wir Beratung, Asset und Portfolio Management sowie die Abwicklung von Immobilientransaktionen für Dritte an. Durch unser innovatives und leidenschaftliches Handeln kreieren wir Chancen, schaffen Werte und gestalten gemeinsam mit unseren Partnern die Zukunft. Wir hinterfragen und optimieren bewährte Geschäftsfelder, sind agil und realisieren Opportunitäten mit Weitsicht.
Weitere Informationen und Kontakt
PURE Funds AG | T +41 41 726 19 19 | info@pure.swiss | www.pure.swiss
CEO I Flavio Lauener I T +41 41 726 19 10 I flavio.lauener@pure.swiss
Head Investment Management | Michael Kirschner | T +41 41 726 19 13 | michael.kirschner@pure.swiss
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|PURE Funds AG
|Gotthardstrasse 14
|6300 Zug
|Schweiz
|E-Mail:
|info@pure.swiss
|Internet:
|pure.swiss
|ISIN:
|CH0555854626
|Valorennummer:
|55585462
|EQS News ID:
|2226142
2226142 10.11.2025 CET/CEST