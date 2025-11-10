PURE Funds AG / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung

Die PURE Funds AG plant im Dezember 2025 eine Kapitalerhöhung für den PURE Swiss Opportunity REF (PSO)



10.11.2025 / 06:45 CET/CEST

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Ad hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR I Zug, 10. November 2025 Im Rahmen des nächsten Entwicklungsschritts des PSO plant die Fondsleitung eine Kapitalerhöhung mit Bezugsrecht im Umfang von rund CHF 40 Mio. Die Zeichnungsfrist läuft vom 24. November bis zum 5. Dezember 2025. Das Bezugsverhältnis sowie der Emissionspreis werden kurz vor Beginn der Zeichnungsfrist kommuniziert. Ziel der Kapitalerhöhung ist die Gewinnung zusätzlicher Mittel für den Kauf weiterer attraktiver Liegenschaften ins Portfolio und zur Rückführung von verzinslichem Fremdkapital. Fondsporträt

Der PSO investiert in Liegenschaften an attraktiver Mikrolage in wirtschaftlich starken Regionalzentren und an Standorten mit Wachstumspotenzial. Das Kernportfolio bilden gut unterhaltene, sanierte und neugebaute Liegenschaften (Wohnliegenschaften und Immobilien mit kommerziellem Anteil) mit stabilem Cash-Flow. Zudem werden mittels Projektentwicklungen, Umnutzungen und Sanierungen kontinuierlich Wertsteigerungen und Kapitalgewinne erzielt. Über PURE Funds AG Partnership, Unique, Return und Engagement - das ist PURE. Die PURE Funds AG ist eine von der FINMA bewilligte, unabhängige und privat gehaltene Fondsleitung. Wir verwalten und vertreiben eigene Fondslösungen mit Fokus auf Investments in Immobilien. Zudem bieten wir Beratung, Asset und Portfolio Management sowie die Abwicklung von Immobilientransaktionen für Dritte an. Durch unser innovatives und leidenschaftliches Handeln kreieren wir Chancen, schaffen Werte und gestalten gemeinsam mit unseren Partnern die Zukunft. Wir hinterfragen und optimieren bewährte Geschäftsfelder, sind agil und realisieren Opportunitäten mit Weitsicht. Weitere Informationen und Kontakt PURE Funds AG | T +41 41 726 19 19 | info@pure.swiss | www.pure.swiss CEO I Flavio Lauener I T +41 41 726 19 10 I flavio.lauener@pure.swiss Head Investment Management | Michael Kirschner | T +41 41 726 19 13 | michael.kirschner@pure.swiss Disclaimer

