DJ PRESSESPIEGEL/Unternehmen

Die wirtschaftsrelevanten Themen aus den Medien, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

DEUTSCHE BAHN - Im Schienenfernverkehr muss die Deutsche Bahn künftig mit deutlich mehr Konkurrenz rechnen. Nach Informationen der Frankfurter Allgemeinen Zeitung (FAZ) will nicht nur die italienische Staatsgesellschaft FS mit eigenen Zügen hierzulande unterwegs sein, sondern auch ihr Erzrivale Italo. Die Planungen sehen das Investment eines Milliardenbetrages für 30 bis 40 Hochgeschwindigkeitszüge vor. Italo denkt offenbar an stündliche oder zweistündliche Verbindungen innerhalb Deutschlands und will damit insgesamt rund 1.000 direkte neue Arbeitsplätze schaffen. Bisher ist in erster Linie die Flixbus-Schwestergesellschaft Flixtrain als DB-Wettbewerber im Fernverkehr aktiv. (FAZ)

EXXON - Exxonmobil will seine Ausgaben für kohlenstoffarme Projekte "drosseln", da die Kundennachfrage enttäuschend sei und die Regierungspolitik keine geeigneten Anreize für die Schaffung tragfähiger Märkte biete. CEO Darren Woods sagte der Financial Times, dass die Annahmen, auf denen das Unternehmen im vergangenen Jahr sein Investitionsbudget von 30 Milliarden US-Dollar für "emissionsarme Möglichkeiten" bis 2030 basiert hatte, nicht eingetroffen seien. Er sagte, dass nicht genügend Kunden bereit seien, Produkte wie Wasserstoff und Biokraftstoffe zu kaufen, und dass die Klimapolitik zur Unterstützung der Dekarbonisierung "offen gesagt nicht funktioniere". (Financial Times)

- Alle Angaben ohne Gewähr.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/mgo/ros

(END) Dow Jones Newswires

November 10, 2025 00:36 ET (05:36 GMT)

Copyright (c) 2025 Dow Jones & Company, Inc.